Kanye West s’ouvre sur la lutte contre l’alcoolisme: “I Beat The Devil”

Kanye West partage un nouveau témoignage.



Samedi, Kanye West et la chorale du Sunday Service ont fait une apparition à Awaken 2020 à Tempe, Arizona. Pendant son set lors du rassemblement évangélique, Kanye a associé la performance avec quelques mots à la foule rassemblée devant lui.

Alors que West a constamment parlé de sa transition d’un style de vie laïque à un mode de vie consacré à sa foi, il l’a un peu changé quand il a ouvert un peu plus sur sa lutte contre l’alcoolisme. Faisant allusion à son incapacité à se rendre compte qu’il était alcoolique dans le passé, il a blâmé l’alcool pour son comportement lors du tristement célèbre incident Taylor Swift / VMA.

“Je n’ai jamais pensé à l’effet que l’alcool aurait pu avoir sur ma vie. Je buvais sur le tapis rouge, puis je courais sur scène quelques minutes plus tard”, a-t-il déclaré. “Et tout le monde a dit: ‘Non, il n’est pas vraiment alcoolique.’ Et puis vous arrivez au point où vous buvez de l’oie grise et du jus d’orange pour le petit déjeuner, en pensant: “Non, je ne suis pas vraiment alcoolique.” “

Il a admis que sa bataille contre l’alcool était voilée jusqu’à ce qu’il prenne un jour une habitude dans ce bureau.

“Il y avait de la vodka dans le réfrigérateur de mon bureau, et parfois j’allais juste en prendre un verre au milieu de la journée, et je me dirigeais vers cette kitchenette, et je me suis arrêté et j’ai dit: ‘ Diable, tu ne vas pas me battre aujourd’hui », se souvient-il. “Et c’est quelque chose que nous assumons, jour après jour. Chaque jour que je ne prends pas cette boisson, je bat le diable.”

