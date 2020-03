Karen Gillan explique pourquoi James Gunn est ‘un si bon réalisateur’ et quelle est la prochaine étape pour Nebula

Le rôle de Karen Gillan dans l’univers cinématographique Marvel est complexe. Alors que son jeu d’acteur parle de lui-même, la star rend également hommage au scénariste-réalisateur James Gunn pour un choix particulier qu’il a fait avec son personnage. Voici ce que Gillan dit de lui et où ira la nébuleuse d’ici.

Karen Gillan est Nébuleuse dans le MCU

La nébuleuse est un élément crucial du MCU. Elle apparaît d’abord dans Guardians of the Galaxy, suivie de Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Elle commence en tant que personnage méchant, mais rejoint finalement le côté des Avengers, ce qui s’avère vital pour vaincre Thanos.

La dernière fois que nous l’avons vue, Nébuleuse était de retour avec les Gardiens, cette fois un membre à part entière du groupe. Elle est susceptible de se révéler précieuse dans les prochains versements, compte tenu de tout le travail qu’elle a fait en tant que membre des Avengers au cours des cinq années entre le Snap et le Blip.

Le réalisateur James Gunn a été réintégré pour les «Gardiens de la Galaxie» 3

En parlant d’avenir, c’est Gunn qui est sur le point de contribuer à ce que cela devienne une réalité. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Après avoir dirigé les deux premiers films des Gardiens, le scénariste-réalisateur était prêt à terminer sa trilogie, avec une date de sortie en 2020. Cependant, il y a eu un hoquet.

Gunn a été licencié par Disney en juillet 2018 après la diffusion de vieux tweets à caractère provocateur. Beaucoup ont été scandalisés par cette décision, y compris les acteurs eux-mêmes. Il a été réintégré en mars 2019. Entre-temps, il a embauché The Suicide Squad à DC, de sorte que la production de Guardians 3 a été retardée.

Gillan sur Gunn l’aidant à devenir nébuleuse

James Gunn et Karen Gillan | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Nébuleuse est un personnage très unique, même pour cet univers. En raison de son apparence de robot, “je n’avais que ma voix pour transmettre des émotions”, a déclaré Gillan à Syfy Wire dans une récente interview. Il était donc important que cette voix soit très précise. Ils ont atterri sur un mélange entre Marilyn Monroe et Clint Eastwood.

“C’était l’idée de James Gunn de le faire, et c’était l’un de ces moments où le personnage a été déverrouillé en un instant et je me suis dit:” Oh, tu es un si bon réalisateur “”, a déclaré Gillan. “Parce qu’elle était un peu meh, puis elle est devenue vraiment intéressante.”

Le voyage du personnage ne fait que «commencer»

Il reste beaucoup à explorer sur le personnage, a déclaré Gillan à Fandom. «Nous l’avons trouvée dans un endroit vraiment brisé et vulnérable et au cours des films, elle a dû faire face à la source de tous ses abus. Elle vient de vivre cette énorme expérience cathartique et la source des abus a été éliminée, alors que se passe-t-il ensuite? “

Gillan a l’intention d’en savoir plus sur ce que pourrait ressentir quelqu’un qui a fait face au type de traumatisme psychologique que la nébuleuse ressentait après la fin du jeu. Elle veut également continuer à “s’amuser” avec le personnage, en disant: “J’ai l’impression que nous allons vraiment commencer à définir qui elle est sans que Thanos ne la menace.”

Gillan sera-t-il dans ‘Thor: Love and Thunder’?

Il y a une autre occasion pour Nebula d’apparaître à l’écran. En mars 2020, Vin Diesel a révélé que les membres des Gardiens de la Galaxie devaient apparaître dans Thor: Love and Thunder. Le film devrait être présenté en première en novembre 2021, ce qui signifie que nous pourrions obtenir une croissance du personnage de Nébuleuse plus tôt que prévu.