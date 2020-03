Karen Gillan pense que l’histoire de Nébuleuse dans le MCU ne fait que commencer

Nébuleuse a connu l’un des arcs les plus transformateurs de tous les personnages du MCU, allant du méchant secondaire dans Guardians of the Galaxy à servir de héros aux côtés des Avengers dans Avengers: Fin de partie (enfin, elle était également à nouveau le méchant secondaire en raison de son doppelgänger 2014 montrant – voyage dans le temps, ai-je raison?). Vous pourriez penser que Guardians of the Galaxy Vol 3 sera la dernière apparition de l’assassin cyborg dans la franchise. Mais ce n’est pas ce que pense Karen Gillan.

En parlant à Fandom, l’actrice écossaise a clairement indiqué qu’elle attend encore beaucoup de la part de Nebula. Plutôt que la mort de Thanos et devenir un héros étant un point final, Gillan pense que c’est juste le contraire – un nouveau départ pour le personnage.

“Je ne pense pas du tout que son histoire soit finie. Si quoi que ce soit, j’ai l’impression que son histoire pourrait juste commencer. Nous l’avons trouvée dans un endroit vraiment brisé et vulnérable et au cours des films, elle a dû faire face à la source de tous ses abus. Elle vient de vivre cette énorme expérience cathartique et la source des abus a été éliminée, alors que se passe-t-il ensuite? C’est quelque chose qui je pense est incroyablement intéressant. La guérison peut commencer mais ça ne va pas être facile et ça ne va pas non plus être immédiat. »

Il n’est pas tout à fait clair dans les commentaires de Gillan si c’est son point de vue personnel et elle espère que Marvel lui donnera l’occasion de jouer à Nebula plusieurs fois, ou si elle laisse entendre qu’elle a déjà eu ces conversations avec le studio et sait qu’elle a une gamme de projets à venir.

C’est probablement ce dernier, selon ce que sa co-star de GotG, Vin Diesel, a récemment laissé échapper. L’acteur de la voix de Groot a récemment confirmé que certains des Gardiens apparaîtront dans Thor: Love and Thunder. Étant donné l’assurance de Gillan qu’elle n’a pas fini avec le MCU, nous pouvons probablement nous attendre à ce que Nebula soit parmi eux. Peut-être pouvons-nous également supposer que Nébuleuse sort du Vol. 3 vivants. Peut-être même la configurer pour obtenir, disons, une série Disney Plus pour elle-même?

Si Nébuleuse est dans Thor 4, alors nous verrons Gillan redevenir chauve et bleu dès novembre 2021.