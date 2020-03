Karen Gillan, star des Avengers, pense que l’histoire de Nébuleuse ne fait que commencer

La star de Avengers: Endgame et Guardians of the Galaxy, Karen Gillan, pense que l’histoire de son personnage, Nebula, ne fait que commencer.

La nébuleuse de Karen Gillan est étonnamment devenue l’un des plus grands personnages de l’univers cinématographique Marvel. Présentée pour la première fois en tant qu’antagoniste dans Guardians of the Galaxy, Nébuleuse a sans doute eu l’un des arcs les plus puissants de tout l’univers du film, passant d’un méchant brisé à l’un des alliés les plus fiables des Avengers. Ce héros à l’arc des méchants a finalement atteint sa conclusion avec Nébuleuse, confrontant et tuant littéralement la version passée méchante d’elle-même dans Avengers: Fin de partie. Bien que cet arc soit terminé, l’actrice Karen Gillan pense qu’il y a beaucoup plus d’histoires à raconter avec Nebula.

Tout en parlant à Fandom, Karen Gillan a commenté l’arc de Nébuleuse dans les quatre derniers films et a discuté où son histoire pourrait aller:

“Je ne pense pas du tout que son histoire soit finie. Si quoi que ce soit, j’ai l’impression que son histoire pourrait juste commencer. Nous l’avons trouvée dans un endroit vraiment brisé et vulnérable et au cours des films, elle a dû faire face à la source de tous ses abus. Elle vient de vivre cette énorme expérience cathartique et la source des abus a été éliminée, alors que se passe-t-il ensuite? C’est quelque chose qui je pense est incroyablement intéressant. La guérison peut commencer mais ça ne va pas être facile et ça ne va pas non plus être immédiat. »

Que pensez-vous tous des commentaires de Karen Gillan? Où l’univers cinématographique Marvel pourrait-il emmener Nebula après sa confrontation avec Thanos et elle-même? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

La nébuleuse de Karen Gillan est apparue pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Source: Fandom.com