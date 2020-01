Karen Gillan veut diriger “Batgirl”, “Spider-Man 3” Lieux de tournage et plus / Film

Pourrait Titans et Patrouille du destin l’air d’abord sur Univers DC et ensuite aller chez HBO Max le lendemain? Qu’est-ce que Marc Guggenheim avoir à faire pour obtenir Ezra Miller comme Le flash dans Crise sur des terres infinies? Prêt pour le 80e anniversaire de Le Joker avec un numéro commémoratif de 100 pages? Quand et où Spider-Man 3 tirer? Quel film de bande dessinée fait Karen Gillan voulez-vous diriger? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Projet Marvel Hero souligne Thrilling Tokata, qui milite pour les jeunes autochtones, amplifiant leurs voix.

Découvrez la prochaine série non scénarisée de DC Universe DCYou, offrant aux fans une nouvelle vitrine à voir.

Avez-vous tout attrapé? Diffusez gratuitement le crossover de 5 épisodes sur The CW App, présenté par @boostmobile: https://t.co/rNuG2YU0Zg #CrisisOnInfiniteEarths pic.twitter.com/URmcBjRBD4

– The Flash (@CW_TheFlash) 17 janvier 2020

Découvrez le 1989 Batmobile caché sous une feuille dans ce clip rapide de Crise sur des terres infinies.

Titans et Patrouille du destin pourrait faire ses débuts le Univers DC d’abord et ensuite être disponible sur HBO Max le jour suivant.

Wendy Williams a fait une déclaration controversée Joaquin PhoenixEst perçue comme une fente labiale mais s’est excusée.

Marc Guggenheim me suis assuré Ezra MillerLe camée Crise sur des terres infinies n’a pas nui à la continuité du film.

Le Joker reçoit son propre numéro spécial de 100 pages en l’honneur du Homme chauve-souris 80e anniversaire du méchant cette année.

Marc Guggenheim a révélé qu’il avait déjà lancé le prochain crossover Arrowverse après Crise sur des terres infinies.

