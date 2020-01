Karen in Cold Feet est-elle alcoolique? La série 9 pourrait être une affaire difficile pour le personnage d’Hermione Norris – HITC

Cold Feet est de retour sur ITV pour sa neuvième série et les choses n’ont pas été plus faciles pour notre gang de personnages préféré.

La comédie dramatique très appréciée d’ITV, Cold Feet, a toujours réussi à faire la distinction entre être une comédie légère tout en couvrant des problèmes assez difficiles en même temps.

Un exemple parfait de cela dans les séries 8 et 9 est la bataille contre le cancer que Jenny a dû affronter, quelque chose que la série et l’actrice, Fay Ripley, ont superbement géré.

Jenny est loin d’être le seul personnage à avoir traversé des épreuves, car chacun des personnages principaux a eu une sorte de bataille à mener au cours de l’histoire de la série.

Une telle bataille est entre Karen et sa relation avec l’alcool.

Apprenez à connaître Karen de Cold Feet

Karen, jouée par l’actrice Hermione Norris, a été une fidèle de Cold Feet et est apparue dans toutes les séries de son original de 1998 à la série en cours 9.

Karen a fait partie intégrante du groupe Cold Feet et malgré le divorce de David (Robert Bathurst) dans la série 5, la paire fait toujours partie du gang.

Bien qu’elle ait provoqué quelques failles dans le groupe, Karen a récemment noué une nouvelle relation avec Adam (James Nesbitt) qui est arrivée à un point charnière de la série 9 alors qu’il lui est demandé si la paire peut emménager ensemble.

Karen est-elle alcoolique?

Pas pour le moment. Cependant, dans la série 4, lorsque sa relation avec son ex-mari David était à son pire, elle a commencé à développer une relation malsaine avec la boisson.

Heureusement, Karen a demandé de l’aide avant que l’alcoolisme ne devienne trop grave, mais la dépendance a souvent été une préoccupation dans l’esprit des fans.

Sa descente dans l’alcoolisme est également survenue après qu’elle ait fumé du cannabis devant sa famille de la classe moyenne supérieure lors d’un dîner dans la série 2.

Quelques bosses sur la route à venir?

Bien que Karen commence la série 9 dans un bon endroit, relativement parlant, il y a des défis considérables à relever.

Non seulement elle est maintenant dans une relation avec Adam, qui s’avère parfois être un ajout délicat à sa famille, mais dans l’épisode 2, sa mère arrive presque à l’improviste et semble emménager.

Un épisode plus tard, cependant, et le monde de Karen est à nouveau bouleversé car il est révélé dans les dernières secondes de l’épisode 3 que sa mère a subi un accident vasculaire cérébral et est emmenée à l’hôpital.

Nous quittons Karen à la fin de l’épisode 3 dans une position désagréable mais cela pourrait empirer si l’état de santé de sa mère se détériore ou si sa relation avec Adam vacille.

En conséquence, ces sentiments persistants dans l’esprit des fans pourraient se révéler vrais si Karen retombait dans ses vieilles habitudes.

Nous sommes tenus d’en savoir plus lorsque Cold Feet continuera le lundi 3 février 2020.

