Karl Urban confirme une apparition d’un personnage majeur dans la saison 2 des garçons

Karl Urban a confirmé que la deuxième saison de The Boys contiendra une apparition d’un personnage majeur de la bande dessinée qui était sensiblement absent de la première saison.

L’année dernière, The Boys a fait sa première sur Amazon Prime Video et a choqué le public et les critiques à quel point c’était bon. La série elle-même est basée sur une bande dessinée de Garth Ennis du même nom qui, comme beaucoup d’autres œuvres de Garth Ennis, a quelque chose d’une réputation mitigée parmi les fans et les critiques. Comme Preacher d’AMC, cependant, la série The Boys Amazon Prime a trouvé un moyen de poncer certains des éléments les plus gratuits qui rendaient sans doute les livres désagréables mais gardaient les éléments les plus nouveaux qui les rendaient si attrayants en premier lieu. La première saison de The Boys, cependant, avait un élément que les fans voulaient probablement rester dans la série.

Dans les bandes dessinées, le personnage de Karl Urban, Billy Butcher, a un chien compagnon qui reste avec lui tout au long des bandes dessinées nommé Terror. Dans la première saison de The Boys, Terror est sensiblement absent tout au long de la série, mais fera une apparition dans la deuxième saison. Interrogé par un fan, Karl Urban a confirmé que le chien serait dans la série, mais n’a pas dit quelle importance aurait le chien:

“Tu vas adorer la saison deux. Si vous aimez Terror, vous allez adorer la saison deux. La terreur fait définitivement son apparition. »

Que pensez-vous tous du commentaire de Karl Urban? Aimeriez-vous voir le chien de Billy Butcher dans la deuxième saison de The Boys? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la première saison de The Boys:

THE BOYS est une interprétation irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que les dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissant contre le super puissant alors que les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur “The Seven” et leur formidable soutien de Vought.

The Boys met en vedette Karl Urban Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T.Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara et Nathan Mitchell. Jusqu’à présent, la série a ajouté Goran Visnjic et Claudia Doumit pour la saison deux.

La saison 1 des Boys est désormais disponible sur Amazon Prime Video.

