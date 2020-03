Karl Urban veut voir plus d’histoires «Dredd» même sans lui

Karl Urban a offert une mise à jour sur le statut d’une suite Dredd et a partagé ses espoirs pour l’avenir à l’écran du personnage.

En 2012, un nouveau film de Judge Dredd est sorti avec Karl Urban en vedette en tant que responsable de l’application des lois. Bien que Dredd ait reçu des critiques généralement positives à mitigées, il n’a pas bien marché au box-office, gagnant 41 millions de dollars sur un budget estimé de 30 à 45 millions de dollars.

Cependant, le film de Karl Urban a gagné un culte après être composé de fans désireux de voir une suite au film. Lors d’une apparition à C2E2 le week-end dernier, Karl Urban a répondu à une question d’un fan au sujet d’une suite en notant qu’il aimerait en faire une autre mais a ajouté qu’il voulait voir plus d’histoires avec le personnage même s’il ne jouait pas le rôle:

Écoutez, je serais ravi de le faire, je suis sur le disque en disant que plusieurs fois. Je ne sais pas si ça va arriver. Je pense que les gars qui détiennent les droits de Dredd, Rebellion, je pense qu’ils développent quelque chose appelé “ Mega-City One ” et ce serait génial de voir plus de Dredd, que ce soit avec moi ou non, ce n’est pas le cas matière. Je suis un fan de Dredd et il y a tellement de belles histoires là-bas. J’adorerais les voir. Et je ne doute pas qu’un jour quelqu’un arrivera. C’est juste une question de temps.”

Voici le synopsis officiel de Karl Urban’s Dredd:

Dans un avenir dystopique, Dredd (Karl Urban), le juge le plus redouté (un flic doté de pouvoirs judiciaires instantanés sur le terrain) est chargé de former la recrue Cassandra (Olivia Thirlby). Bientôt, un crime odieux les appelle dans un bidonville vertical de 200 étages contrôlé par le seigneur de la drogue Ma-Ma (Lena Headey) et son clan impitoyable. Quand ils capturent l’un des cercles intérieurs du clan, Ma-Ma verrouille le complexe et mène une guerre vicieuse,

Réalisé par Pete Travis à partir d’un scénario écrit par Alex Garland, Dredd met en vedette Karl Urban, Lena Headey, Olivia Thirlby et Wood Harris.

Dredd est maintenant disponible sur DVD, Blu-ray et téléchargement numérique.

Source: YouTube (via ComicBook.com)