Karla, une participante d’Enamorándonos subit une déformation après une chirurgie esthétique

Une opération de mauvais seins a radicalement changé la vie de Karla, également connu sous le nom de Kami, participant de Falling in love, qui a décidé de poursuivre le chirurgien qui a mis un couteau.

La jeune femme a déposé une plainte contre le Dr Gamaliel, connu sous le nom de “Le Docteur des étoiles” pour faute professionnelle médicale, usurpation par profession, blessures malveillantes et mauvaise pratique des connaissances théoriques et contre les relations publiques malhonnêtes d’Enamorándonos, qui l’ont déçue en demandant de l’argent pour l’opération.

La plainte a été réglée dans le dossier d’enquête CI-FMH / MH-4 / UI-2 S / D / 14497 / 10-2019, qui a été déposé en octobre 2019 au bureau du maire de Miguel Hidalgo.

Le modèle racontait qu’Ailed était dédié à l’échange de vêtements et de chirurgies; la relationniste a demandé différentes sommes d’argent, de 25 000 à l’avance et 15 000 pesos qu’elle a remis par le biais de billets à ordre de 5 000 pesos chacun un jour avant la chirurgie esthétique.

C’est après que Kami a appris par l’assistante du médecin qu’ils n’avaient jamais reçu d’argent, car l’opération allait faire partie d’un échange pour être une personnalité publique, pourquoi Ailed est accusé de fraude.

J’ai déjà eu des implants auparavant, mais je voulais obtenir une réduction, car mes implants étaient très gros et la colonne vertébrale me faisait mal, cette personne m’a dit que plusieurs amants (comme Jeni de la Vega) avaient été opérés avec ce médecin et qu’il était le meilleur monde, a-t-il commenté.

Le 19 juillet, Karla est entrée dans la salle d’opération et depuis son arrivée à la maison, elle a remarqué des déformations dans ses nouveaux implants, mais à la clinique, on lui a dit qu’elle devait attendre pour voir le résultat final.

Quand je n’avais plus les points, j’ai continué avec des déformations et il m’a dit (Gamaliel) ‘le mamelon est tordu, ici tu as des trous, je vais injecter de la graisse et je dois refaire une opération’. La vérité est que j’ai dit non, c’est au moment où j’ai décidé de porter plainte contre lui, a-t-il dit.

Actuellement, @BerzunzaKam, comme il est connu dans les réseaux sociaux, dispose de 6 mois sans travail en raison de la douleur dans les bras et les seins et après avoir consulté plusieurs médecins, il est soigné à l’hôpital général du Mexique; cependant, vous cherchez plus d’options avec des médecins particuliers.

Le diagnostic est que j’ai blessé tous mes seins, les terminaisons nerveuses blessées aussi, ils m’ont dit qu’ils devaient tout retirer, comme les personnes atteintes d’un cancer et retirer leur buste (mastectomie).

Karla a subi d’énormes dommages et il n’est pas possible de faire à nouveau poser une prothèse sur ses seins.

Alors ils me disent juste que ma peau est abîmée et qu’elle ne porte pas de prothèse, je cherche des chirurgiens pour m’aider à bien reconstruire, a partagé l’ancien participant d’Enamorando

Dans les dossiers du ministère de l’Éducation publique (SEP) lors de la recherche des certificats professionnels que Gamaliel présente dans ses informations et il a été constaté qu’il n’a étudié que pour le chirurgien, il n’a pas de spécialité en chirurgie esthétique, l’autre carte qui montre n’appartient même pas à lui.

