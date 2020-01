Karlie Kloss sur «la vraie tragédie» de son moment viral et comment elle vote en 2020

Karlie Kloss est mariée à Joshua Kushner, frère de Jared Kushner. Ce dernier Kushner est, bien sûr, le mari d’Ivanka Trump, et un conseiller politique de l’administration Trump à part entière. Un moment récent de Project Runway l’a souligné. Mais c’est là que résident les préoccupations de Kloss.

Karlie Kloss est juge sur «Project Runway»

Kloss est surtout connu comme modèle. Elle a fait ses débuts à l’adolescence, en participant à de nombreux défilés pour divers créateurs. Elle était même un ange secret de Victoria. Kloss a également été le visage de diverses campagnes de parfums et a créé sa propre ligne de lunettes.

Mais l’un de ses parcours les plus remarquables a été celui d’hôte. Kloss a succédé à Heidi Klum avec la saison 17 de Project Runway. Elle est également productrice exécutive de l’émission de télé-réalité Bravo.

Un moment du premier épisode de l’année est devenu viral

La saison 18 de Project Runway a commencé en décembre 2019. Avec les magnats du magazine Nina Garcia et Elaine Welteroth, ainsi que le designer Brandon Maxwell et le mentor Christian Siriano, Kloss a entrepris d’évaluer et de conseiller un groupe de jeunes designers. Et il n’a fallu que quatre épisodes pour un grand moment pour devenir viral.

Lors de la présentation de son look upcycle Goodwill, le concurrent Tyler Neasloney a été informé qu’ils «ne pouvaient pas voir» Kloss portant sa tenue. “Pas même pour dîner avec Kushners?”, Répondit-il. Tout le monde était choqué qu’il fasse même allusion à un repas avec son beau-frère et sa belle-sœur.

Kloss aborde «la vraie tragédie»

Neasloney a été éliminé de la compétition. Cependant, cela n’a pas nécessairement à voir avec ses remarques. Le 16 janvier 2020, dans What What Happens Live, Kloss est venu remettre les pendules à l’heure.

Kloss a déclaré à l’animateur Andy Cohen: «J’ai été honoré d’être l’un des premiers mèmes de la décennie. Mais honnêtement, la vraie tragédie de tout cela est que personne ne parle de la façon dont cette robe était terrible. C’est pourquoi il est rentré chez lui! Et non, je ne porterais cette robe à aucun dîner. »

Elle a parlé de ses tendances politiques dans le passé

La raison pour laquelle tout ce moment a explosé est que la mention des beaux-parents de Kloss est quelque chose de douloureux. Cependant, elle n’a pas évité le sujet dans le passé. Il est un peu impossible de prétendre être sans opinion ces jours-ci, et Kloss n’essaye pas de le faire.

“Ça a été difficile”, a déclaré Kloss à propos de son regroupement avec la première famille américaine. “Mais je choisis de me concentrer sur les valeurs que je partage avec mon mari, et ce sont les mêmes valeurs libérales avec lesquelles j’ai été élevé et qui m’ont guidé tout au long de ma vie.”

Pour qui Kloss vote-t-il en 2020?

Karlie Kloss | Steven Ferdman / .

Lorsqu’elle a été interrogée par Cohen sur ses tendances politiques, Kloss a fait écho à ceci, en disant: «Je suis sûr que je ne suis pas la seule personne dans ce pays à ne pas nécessairement être d’accord avec leur famille sur la politique. J’ai voté en tant que démocrate en 2016 et j’ai l’intention de faire de même en 2020. »

Donc, que vous aimiez ou non Kloss, ou que vous pensiez qu’elle a la responsabilité de tenir tête aux Trump étant donné sa proximité avec eux, faites-le savoir: elle est prête à voter pour la candidate démocrate lors des prochaines élections, quelle qu’elle soit.