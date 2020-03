Karol G a dédié un message fort en concert, est-ce un indice pour Anuel?

Le Colombien a prononcé des paroles fortes contre les hommes: se pourrait-il qu’il n’y ait pas de mariage?

29 février 2020

Karol G Il est entré dans le monde de la musique il y a quelques années, mais ces dernières fois, il semble qu’ils soient les meilleurs et les plus impressionnants de l’artiste.

Depuis peu de temps avant de sortir avec Trap reggaeton et chanteur, Anuel AA, la renommée de Karol a augmenté de plus en plus, la relation de cette paire a ravi les adeptes des deux!

Cette année, le couple du moment a dit qu’il y aurait un mariage, mais après ce message, Karol auriez-vous changé d’avis?

La Colombienne a encouragé ses followers avec son discours: “on tourne la page et on devient jolie pour nous, pas pour eux”

Obtenez les batteries Anuel AA!

