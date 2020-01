Karol G a tout montré avec ce short blanc. Il avait besoin de tissu et a l’air charnu!

Karol G devenir fou avec ce si marqué

19 janvier 2020

La chanteuse Karol G Elle est sans aucun doute l’une des artistes du moment, car ses succès ont franchi les frontières sans s’arrêter. Et comme elle est la petite amie de la chanteuse Anuel AA Il a gagné des adhérents et une reconnaissance dans le monde musical.

Ses débuts ont été assez difficiles, car à cette époque il n’était pas habituel de voir des femmes chanter du «reggaeton» sans aucun doute beaucoup contribué et gagné. Pour cette raison, ses fans l’applaudissent chaque fois qu’ils le peuvent.

À cette occasion, la chanteuse Karol G a publié sur son compte Instagram officiel une photo qui a laissé tout le monde bouche bée, car l’artiste porte un short blanc moulant qui laisse sa silhouette apprécier.

Comme photo ´pie Karol G Je mets “Maman me dit” cela a suscité une vague de compliments et de commentaires pour l’artiste. Ses cheveux sur la carte postale sont lâches et ont fière allure. En arrière-plan, vous pouvez voir une voiture de la même couleur que le pull qui la fait ressortir.

Parmi les commentaires, nous mettons en évidence “Mor tu es très belle ainsi” “Donnez-moi votre portefeuille” “VOUS SEREZ TELLED PAR KAROL” “Mamasota” “Quelle belle reine” “PROMO TUSA”.

