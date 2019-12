Karol G danse avec son grand homme à Anuel AA au milieu de la scène Vous le rendez fou!

Karol G sait très bien garder Anuel AA amoureux. Et c'est comme ça que cette femme danse, personne d'autre ne sait comment le faire!

24 décembre 2019

Karol G a Anuel AA "emmêlé" comme il l'a dit lui-même et une partie de son secret est la façon dont il sait danser avec son grand gars. Ma mère, femme!

Et il semble que cette belle blonde colombienne dispose de super pouvoirs de contrôle sur Anuel AA et avec cette vidéo, nous en avons déjà vu un.

Lors d'un concert à Barranquilla, Colombie, Karol G a approché son petit ami à son petit ami Anuel AA quand ils ont chanté le duo "Secret" et l'ont laissé tranquille.

Mais c'est qu'avec cette figure, et avec le talent qu'elle a, cette Colombienne a conquis non seulement Anuel AA, qui fait tout son possible, mais des millions de fans. C'est fantastique!

La chimie entre Karol G et Anuel AA C'est indéniable. Ce qui nous hante, c'est quand ils annonceront leur mariage! Ils sont tels pour qui!

