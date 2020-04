Karol G danse sur la musique et quelque chose derrière elle apparaît Qu’est-ce que c’est?

Le célèbre chanteur Karol G a été filmé en dansant de la manière la plus audacieuse, mais la question à un million de dollars serait: cette danse était-elle pour Anuel AA?

04 avril 20208: 22 h

Comme nous le savons tous, la célèbre chanteuse colombienne passe ses jours d’isolement social, avec son petit-ami bien-aimé, le chanteur de musique urbaine. Anuel AA.

Le plus tendre de tous, c’est que les célébrités ont adopté un beau chiot, et il l’a fait connaître à tous ses fans, à travers cette vidéo courte et émotionnelle.

D’un autre côté, une vidéo de la célèbre chanteuse est également devenue virale, où elle apparaît avec une tenue plutôt courte ajustée à son corps, dansant de la manière la plus audacieuse possible, quand soudain nous avons pu voir un charmant chiot la regarder bouger.

Beaucoup de ses fans ont affirmé que celui qui avait apprécié cette vidéo était le chiot bien-aimé, qui avait la meilleure vue à l’époque.

Sans aucun doute, nous ne nous attendions pas à ce que le précieux chien apparaisse, mais apparemment Karol G il n’était pas non plus au courant de leur présence. Bref, quelle vidéo si curieuse et sexy à la fois.

