Karol G et Anuel AA s’habillent comme ça et sont capturés en pleine action sur la commode

Les reggaetons du moment Karol G et Anuel AA dans cette quarantaine ont beaucoup fait parler de nous, encore une fois ils ont fait sensation!

25 mars 2020

Le couple amoureux le plus captivant du moment, Karol G y Anuel AA Une fois de plus, ils ont captivé leurs milliers d’adeptes à travers leurs réseaux sociaux grâce à leurs actes d’amour, cette fois ils sont passés par la tendresse!

Dans les jours qui ont suivi la mise en quarantaine, les artistes ont fait beaucoup de choses amusantes pour divertir leurs abonnés à distance.

Cette fois, le Colombien et le Portoricain ont partagé une photo où ils étaient tous les deux trop adorables, habillés en Angel et Stitch, du film Disney Lilo and Stitch.

La photographie a reçu des centaines de commentaires adorables où les fans de reggaeton Anuel y Karol Ils ont écrit des choses super mignonnes à tous les deux.

Cette paire correspond définitivement très bien!

