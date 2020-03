Karol G fait apparaître des soupirs habillés comme ça sans aucune honte!

Karol G nous fait soupirer avec cette photo étonnante où il montre un peu de son corps, tout cela est marqué!

7 mars 2020

La belle colombienne Karol G Elle est née dans la ville de Medellín, et possède actuellement une personnalité charmante, qui captive ses millions d’adeptes qui sont dans le monde.

Son bel accent lors de la communication fait plus d’un soupir d’amour pour elle, et c’est qu’en plus de tendre a également une beauté enviable.

En fait, sur cette photo, elle démontre sa beauté, en se montrant avec une tenue déchirante, qui était composée d’un minuscule collant court et chaud, qui faisait ressortir ses jambes ferventes.

Quant à son top, la chanteuse de musique urbaine a opté pour une veste courte qui a découvert tout son abdomen … Elle ressemble à une déesse!

Karol G Elle est une artiste complète car elle a un talent enviable et aussi une personnalité qui captive tous ceux qui savent. On t’aime diva!

