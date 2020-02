Karol G nous laisse la bouche ouverte après une formidable acquisition millionnaire | Instagram

Karol G, la célèbre chanteuse colombienne, aujourd’hui reconnue pour son plus grand succès avec la chanson Tusa, nous avons été surpris d’apprendre sa nouvelle acquisition de milliers de dollars en profitant de son grand succès dont il jouit sans aucun doute.

Le célèbre programme Laissez tomber la soupe Il a annoncé que l’interprète de succès comme «Guilty», «My bed», «Secret», entre autres, avait acheté un appartement dans un quartier exclusif de Miami.

Il l’immobilier est évalué à plus de deux millions de dollars et a une vue magnifique et magnifique sur la baie de MiamiIl dispose de trois chambres, cinq salles de bains et le bâtiment comprend également une grande piscine et une salle de sport moderne.

Elle est actuellement considérée comme l’une des artistes latines le plus populaire et cité par tous. Il compte plus de 25 millions de followers dans Instagram et près de 35 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Karol depuis que je suis enfant, j’ai rêvé d’avoir un grand attique et maintenant il le fait grâce à sa renommée mondiale impressionnante, qui ne fait qu’augmenter depuis quelques mois.

Dans son documentaire “Karol G, le guerrier du genre”, Raconte comment ses débuts difficiles dans le monde de la musique ont été, quand ils ont fermé toutes les portes des stations de radio et des labels parce que “Une femme qui chante du reggaeton ne vend pas”.

Avec ça Karol G Cela nous montre qu’il traverse son meilleur moment artistique et quoi de mieux pour célébrer que d’ouvrir une nouvelle maison, ainsi qu’avec son cher fiancé Anuel avec qui confirme qu’il y aura mariage Cette année 2020.

À travers réseaux sociaux C’est là que Karol et Anuel ont partagé les nouvelles dans une publication, où ils ont écrit:

Cette année, il y a un mariage “, a écrit Anuel.

Espérons que cette année 2020 soit remplie de plus succès pour la chanteuse et continuez de nous surprendre avec ses chansons et vidéos spectaculaires.

