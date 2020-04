Karol G s’est enregistré en train de faire cela sous son meilleur angle. A-t-il été opéré? Ma mère!

La Colombienne a encore une fois laissé tout le monde ravi de sa dernière vidéo, il faut la voir!

31 mars 2020

Karol G encore une fois, elle avait l’air d’être la seule à savoir comment le faire, dansant et laissant tout le monde sans voix grâce à ses mouvements délirants.

La petite fille sortira apparemment une nouvelle chanson et tous ses fans comptent déjà les heures pour écouter la nouvelle chanson de Karol G.

La vidéo a obtenu plus de 5 millions de Likes en quelques heures, ce qui montre que la renommée d’elle et de son partenaire Anuel AA chaque jour est de plus en plus immense.

Le titre de la chanson dans «Follow» et le couple du moment ont affirmé que cette œuvre avait été créée pendant la quarantaine et ils ont même mis au défi leurs followers de faire 500 000 commentaires pour pouvoir la supprimer et, bien sûr, les fans ont relevé le défi.

¡Karol continue à grandir!

.