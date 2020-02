Karol G sort sur scène et les fans téléchargent une photo sur Instagram | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse Karol G est tombée amoureuse de ses fans sur les réseaux sociaux, mais cette fois elle l’a fait directement sur scène, car elle est apparue avec un sous-vêtement super révélateur dont elle est tombée amoureuse de ceux qui étaient présents à son spectacle, ses fans avaient hâte de partager Photographie avec les utilisateurs et Instagram.

La scène est l’endroit où la célèbre femme se sent comme un poisson dans l’eau, car elle aime ce qu’est le spectacle, ainsi que gâter ses fidèles fans qui assistent à chaque fois qu’elle se produit.

Sur la photo, qui a été téléchargée sur un compte de fan, nous pouvons voir Karol chanter sur scène en marchant dans les sous-vêtements audacieux avec lesquels elle a fini par conquérir la scène, car à part sa beauté, la jeune femme conquiert avec elle grand talent

La photo a atteint 3 000 likes sur le compte des fans, cependant, il est certain que si elle avait été dans le compte officiel du chanteur, elle aurait atteint beaucoup plus de personnes et aurait au moins un demi-million de likes, car tout ce qui monte Famous est bien reçue par ses fans et ils la font remarquer.

Grâce au grand succès du Tusa, les gens du monde entier ont pu remarquer leurs grands cadeaux en tant que chanteuse et femme, car partout où vous voyez Karol, elle est très bonne dans ce qu’elle fait, que ce soit pour chanter ou simplement pour être belle, à tel point qu’aujourd’hui c’est l’une des femmes les plus importantes du genre urbain.

La chanteuse colombienne continuera de parler, même son père a attiré l’attention, car elle a décidé de se lancer dans le monde de la célébrité avec le genre régional mexicain, sans aucun doute la musique lui est apportée dans le sang.

Connu sous le nom de “Papa G”, il a lancé une chanson de sa propre paternité, où il fera monter le genre régional mexicain. Ces nouvelles ont été annoncées grâce à son compte Instagram officiel où, grâce à une publication, il a partagé une avance.

Le père du célèbre interprète de Tusa a fait ses débuts l’année dernière avec une chanson de salsa qu’il a intitulée Pa Out, démontrant qu’il peut le faire avec chacun des genres.

