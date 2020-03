– Karrueche Tran accuse Donald Trump de “racisme”

Karrueche Tran

Le modèle, ex de Chris Brown, ne soutient pas que Trump appelle COVID-19 «virus chinois».

Karrueche Tran a été scandalisé sur les réseaux sociaux et a accusé le président américain Donald Trump de racisme en qualifiant le nouveau coronavirus de “virus chinois”.

Le modèle ne pouvait pas supporter de voir Trump appeler à plusieurs reprises COVID-19 de cette façon et dire qu’il discriminait les Asiatiques.

“Attaquer et faire de la discrimination contre les Asiatiques est une erreur”, a écrit Karrueche. “Le coronavirus n’est pas le” virus chinois “! Arrêtons de provoquer plus de peur et de haine », a poursuivi l’ex de Chris Brown. “Le monde est déjà assez en difficulté. S’il vous plaît, arrêtez-le », s’est-il plaint.

Les attaques raciales ont augmenté contre la communauté asiatique depuis les commentaires de Trump, et pour Tran, ce n’est pas correct et le président devrait s’excuser publiquement.

Il convient de noter que, selon la Chine, la première personne à contracter le nouveau coronavirus et à déclencher l’intégralité de l’épidémie était une armée américaine. Cependant, Donald Trump a été irrité par cela et ne regrette pas d’appeler le coronavirus le “virus chinois”.

“Je n’aimais pas le fait que la Chine dise que nos militaires les lui ont donnés”, a déclaré Trump aux journalistes lors d’une conférence de presse après qu’on lui ait demandé pourquoi il continuait de faire référence au virus en tant que tel. “Je pense que dire que nos militaires leur ont donné crée une stigmatisation”, a-t-il dit.

Trump a également qualifié COVID-19 de “ virus étranger ” et sa base de fans attaque toujours rapidement tout groupe de personnes qu’il choisit.

