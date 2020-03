Karyn Kusama, directrice de ‘Jennifer Body’, est attachée à la nouvelle version de ‘Dracula’ pour Blumhouse!

Le succès au box-office de The Invisible Man de Leigh Whannell a rendu les monstres emblématiques d’Universal à nouveau populaires, et THR rapporte ce soir que Karyn Kusama (Jennifer’s Body, The Invitation, Destroyer) a été conçu pour diriger une nouvelle vision de Dracula pour Blumhouse Productions.

THR note: “Le projet n’est pas encore hébergé chez Universal, et techniquement, il pourrait être réalisé dans un autre studio parce que Dracula est dans le domaine public.”

Ils notent également, cependant, qu’il est hautement improbable qu’Universal ne soit pas impliqué.

Matt Manfredi et Phil Hay (L’invitation) écrit le script.

Parmi les autres films de monstres en préparation chez Universal, citons Dark Army de Paul Feig, Renfield de Dexter Fletcher, Monster Mash de Matt Stawski et The Invisible Woman d’Elizabeth Banks.

James Wan produit également un film monstre à la Frankenstein.