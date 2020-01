Kash Doll annonce une tournée nord-américaine «Dollhouse»

Kash Doll prend la route.



L’animatrice de Détroit Kash Doll a dévoilé un nouveau calendrier pour sa prochaine tournée Dollhouse, qui mènera le rappeur à travers une série de quatorze dates au total qui incluent sa ville natale, Philadelphie, Houston, Toronto et Los Angeles.

“Merde, c’est ma propre tournée”, a écrit Kash Doll en tandem avec l’annonce du trek. “Je suis tellement reconnaissant que je ne peux pas attendre mec.”

La nouvelle tournée marque la première grande tournée de Kash Doll et arrive à l’appui de son dernier album Stacked. La course commence le 15 mars à Détroit et se terminera le 9 avril à Boston. La tournée mettra en vedette des actes de soutien de Rubi Rose et Jucee Froot. Les deux sont des animatrices qui gravissent les échelons dans le sud, la première venant d’Atlanta tandis que la seconde représente Memphis.

DATES DE LA TOURNÉE DE DOLLHOUSE

15 mars Detroit, MI – Little Caesars Arena

20 mars Kalamazoo, MI – Kalamazoo State Theatre

23 mars New York, NY – Gramercy Theatre

24 mars Philadelphie, PA – La fonderie

26 mars Atlanta, GA Masquerade Hell

27 mars Birmingham, AL Zydeco

29 mars Houston, TX Studio @ Warehouse

30 mars Dallas, TX Arbres

1 avril Los Angeles The Roxy

3 avril Oakland, CA La nouvelle paroisse

5 avril Washington, D.C. Union Stage

7 avril Cleveland, OH Grog Shop

8 avril Toronto, ON Opéra

9 avril Boston, MA Moyen-Orient – En bas

