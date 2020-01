Kate Chastain de ‘Under Deck’ a partagé qu’elle avait fait une fois la lessive pendant six mois consécutifs

Parfois, l’équipe d’intérieur donne du fil à retordre au chef Kate Chastain d’Underst Deck.

Elle a partagé dans un post Instagram qu’elle était une fois de rang inférieur et qu’elle était coincée à faire la lessive pendant près de six mois à la fois. “Je n’étais pas toujours un ragoût en chef … pendant 6 mois consécutifs en 2008, j’étais en service de blanchisserie #BelowDeck. Ce n’est pas une punition, c’est gagner votre rang », a-t-elle écrit dans un article de 2015 avec une photo de retour.

Kate Chastain | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Dans un épisode récent, Chastain est descendue dans la mémoire lorsqu’elle a aperçu le premier bateau sur lequel elle avait travaillé. “C’était mon premier bateau et je voulais voir ce bateau depuis 10 ans”, a déclaré Chastain sur un autre podcast Another Below Deck. «Je ne l’avais jamais vu. Et le fait que je l’ai vu sur ce petit dock freak-ass en Thaïlande, à la fin de la saison, c’était littéralement un cercle complet. Je suppose que c’était un demi-cercle autour du globe. »

Le rang est important

Chastain a récemment parlé du rang et de la hiérarchie dans le podcast Mouthing Off avec Olivia Caridi. “Dans de vrais emplois, je ne serais jamais, comme, si obsédée par le rang”, a-t-elle partagé. «Mais il m’a fallu un certain temps lorsque j’ai commencé à travailler sur des yachts dans la vraie vie pour comprendre pourquoi le rang était important. Je pensais en quelque sorte que toute personne qui avait un rang plus élevé dans la vie et qui l’utilisait était une telle connerie. »

“C’est pourquoi les militaires ont un rang, il en va de même pour le yachting”, a poursuivi Chastain. «Parce que nous sommes dans l’océan, et c’est pour la sécurité, c’est pour l’ordre. Et une fois que j’ai cliqué dans ma tête, pourquoi l’organisation, en général, est si importante, cela m’a vraiment aidé dans ma vraie vie. »

Elle a également examiné la hiérarchie. «Le capitaine est le plus haut gradé, puis il y a un premier lieutenant. Et nous en avons sur le bateau dans l’émission, mais ils ne sont pas devant la caméra. Le ragoût en chef est un peu là-haut. Et le chef est en fait assez haut dans le classement, mais pas vraiment parce qu’il n’y a personne en dessous d’eux. Ils sont dans leur propre système solaire. “

Elle aime toujours la lessive aussi

Même si elle est le ragoût en chef, elle a révélé pourquoi elle aime toujours faire la lessive. «J’adore la buanderie», a expliqué Chastain lors du spectacle After Deck. “Laissez-moi vous dire toutes les raisons pour lesquelles j’aime la buanderie.”

“Tout d’abord, vous êtes loin des invités et de l’équipage”, a-t-elle déclaré. «C’est comme votre propre club-house privé. Vous pouvez jouer de la musique. Sur un yacht, partout ailleurs, pas de musique. Vous êtes dans votre propre zone. Vous êtes dans votre propre club-house. “

Mais aussi tout le monde vous laisse seul dans la buanderie. «Parce qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec ça», a-t-elle admis, «c’est très gratifiant. Vous êtes comme, sortez-le du sèche-linge, pliez-le. C’est fait! »Le capitaine Lee Rosbach, qui était assis à côté de Chastain, l’a résumé. «La buanderie, tout le monde vous laisse seul. C’est le temps seul », a-t-il dit.