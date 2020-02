Kate Chastain de «Under Deck» a une grande chose en commun avec Jenna MacGillivray de «Under Deck Sailing Yacht»

La franchise ci-dessous Deck a un nouveau ragoût en chef et une nouvelle série, mais avec le même drame sauvage. Au-dessous du pont, le voilier a navigué il y a quelques semaines avec le ragoût en chef Jenna MacGillivray qui dirigeait l’intérieur du yacht à voile de luxe.

MacGillivray a partagé qu’elle avait été formée comme un «Navy Seal» alors elle prévoyait de diriger un navire extrêmement serré, ajoutant qu’elle n’était pas la mère de son équipe, elle est leur principal ragoût. Elle a établi la loi assez rapidement avec son équipe, leur rappelant qu’ils vont travailler de manière solide pour répondre aux besoins des clients. Il n’y a pas de temps pour dorloter ou tenir la main.

Jenna MacGillivray | Karolina Wojtasik / Bravo

MacGillivray est le quatrième ragoût en chef de la franchise. En plus de Kate Chastain, Adrienne Gang a fait une saison de Under Deck. De plus, elle rejoint Hannah Ferrier de Under Deck Mediterranean. Bravo’s The Daily Dish a rencontré MacGillivray et Chastain pour savoir s’ils se sont rencontrés. De plus, quelle qualité partagent-ils?

Ils forment une amitié

Chastain a révélé qu’elle s’était déjà connectée à MacGillivray. «Jenna et moi sommes des amis. Je l’ai déjà rencontrée et elle est vraiment adorable, hilarante », a-t-elle déclaré à Bravo. “Donc, nous nous échangeons beaucoup, et je suis vraiment très heureux de pouvoir lui donner tous les conseils dont elle pourrait avoir besoin pendant cette folle aventure.”

MacGillivray a déclaré à The Daily Dish de Bravo: «Elle et moi nous entendons très bien. Elle est dans le jeu depuis longtemps et elle est adorable. Je pense qu’elle et moi sommes sur la même longueur d’onde pour beaucoup de choses, donc c’est bien d’avoir un OG derrière vous. “

Ferrier et Chastain étaient également amis et partageaient un lien commun que peu d’autres comprenaient. Dans le passé, les chefs de département se sont tous deux montrés compatissants d’être constamment interrogés par les ragoûts de rang inférieur. De plus, ils ont convenu qu’ils partageraient probablement le rôle principal de ragoût s’ils travaillaient jamais ensemble.

Cependant, l’amitié s’est rompue lorsque Chastain a découvert que Ferrier bavardait derrière son dos. Chastain a confronté Ferrier à propos des ragots via un SMS à la fin de l’été et n’a plus jamais eu de ses nouvelles.

Ils ont tous deux une bonne dose de sarcasme sec

MacGillivray a partagé qu’elle et Chastain ont une grande similitude. “Je pense que nous avons tous les deux le sarcasme sec jusqu’à un T. Donc j’aime ça”, a-t-elle déclaré.

Alors que MacGillivray dit qu’elle ne peut pas commenter spécifiquement Chastain parce qu’ils apprennent encore à se connaître, elle dit qu’ils ont tous les deux le même trait de “type A”. “Je ne la connais pas assez bien. Je n’ai jamais travaillé avec elle. Vous ne pouvez jamais imaginer travailler avec un autre ragoût de chef parce que vous êtes tous les deux des personnalités de type A », a-t-elle déclaré.

«Je pense qu’elle est également respectée par son capitaine et cela depuis des années, et je pense que l’opinion du capitaine est de loin la plus supérieure, donc bravo à elle de l’avoir frappée dans le jeu pendant si longtemps. Je suis heureux que nous ayons une amitié et un respect mutuel, donc c’est génial », a déclaré MacGillivray.