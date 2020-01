Kate Chastain de ‘Under Deck’ claque l’équipage pour avoir givré Rhylee Gerber

Sous le pont, les téléspectateurs ont été témoins de ce qui ne pouvait être décrit que comme un moment douloureux lorsque toute l’équipe a refusé de faire de la place pour Rhylee Gerber à la table de la cuisine.

Gerber était déjà isolé du reste de l’équipe de pont, mais ensuite l’équipage fait un mouvement qui ne peut être comparé qu’à ce qui est vu au lycée. Alors que l’équipe attrape le déjeuner dans le mess de l’équipage, Gerber s’attarde près de l’évier en demandant tranquillement à l’équipage s’il a besoin de quelque chose. Personne ne répond donc elle attrape son assiette et essaie de s’asseoir dans le petit coin salon. Malheureusement, il est à pleine capacité.

Elle demande à quelqu’un de se déplacer et ils continuent de l’ignorer. Le matelot de pont Tanner Sterback sourit alors qu’elle se tient à proximité. Enfin, les ragoûts Courtney Skippon et Simone Mashile commencent à bouger mais Gerber a atteint son point de rupture. Apparue vaincue, elle entre dans sa chambre pour manger seule.

Kate Chastain est horrifiée

Un membre d’équipage non présent à l’époque était le ragoût en chef Kate Chastain. Chastain est entendue en arrière-plan disant à ses ragoûts de prendre le déjeuner, mais il est clair qu’elle ne les rejoint pas. Apparemment, Chastain n’était pas au courant de ce qui se passait parce qu’elle avait tweeté sur le moment de l’épisode.

Il est CHOQUANT de voir que l’équipage ne faisait pas de place pour @rhylee_gerber à la table du mess de l’équipage. Si j’avais été là, ils auraient tous été renvoyés pour ce #BelowDeck

«Il est CHOQUANT de voir que l’équipage ne faisait pas de place pour @rhylee_gerber à la table du mess de l’équipage. Si j’avais été là, ils auraient tous été renvoyés pour ce #BelowDeck », a-t-elle fait remarquer. Même si Skippon et Mashile étaient présents, ils ont tous deux été écrasés au milieu de la cabine du mess de l’équipage.

Skippon regrette également de ne pas avoir réalisé ce qui se passait également. “Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce qui se passait”, a-t-elle admis sur le fil Twitter. Skippon a ensuite tweeté: «Je suis sûr que @SimoneMashile et je souhaite tous les deux que nous ayons été plus vocaux à ce sujet! Nous ne voyons rien qui se passe sur le pont, donc je n’avais aucune idée de ce à quoi @rhylee_gerber avait dû faire face. La situation devient beaucoup plus saturée w. le contexte. Nous avons besoin d’une table pour les garçons et d’une table pour les filles, apparemment. “Skippon a ajouté:” Cela ne m’a pas vraiment sauté dans la tête: “ils ne la laissent pas s’asseoir” parce que, quoi ?????? ‘”

L’équipe de pont roule des yeux sur la situation

Bosun Ashton Pienaar et d’autres membres d’équipage ont pesé sur le moment dans le pont inférieur après le spectacle. Pienaar insiste sur le fait qu’il ne savait pas qu’il y avait un problème. “Tanneur [Sterback] n’a pas réagi immédiatement, et en deux secondes, elle est allée manger ailleurs. C’était pathétique. C’était tellement inutile. “Il a ensuite insisté pour que tout le monde ne puisse pas comprendre ce qui venait de se passer.

Mais Gerber a certainement ressenti la piqûre. “C’est comme Mean Girls, c’est comme,” Je ne peux pas rester ici! “Alors, que vais-je faire? Vais-je les repousser », demande-t-elle en riant. «Ou vais-je aller profiter de ma propre entreprise? Je veux dire, je n’aime pas être seul dans ma propre entreprise dans ce cas, mais je préfère manger seul sur le f ** king s ** tter plutôt que de manger avec ces gars-là. “

Le matelot et le matelot de pont Brian de Saint Pern rient ensuite lorsqu’on l’interroge sur l’instant. “Clarifions tout cela”, commence Sterback. «C’est juste la plus belle chose que Courtney et Simone aient pu voir ce que l’équipage de pont faisait chaque jour f ** king.» Les deux matelots insistent sur le fait que Gerber avait tort dans ce cas.