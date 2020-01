Kate Chastain de «Under Deck» révèle pourquoi le rang est si important en plaisance

Un thème courant constant sur le pont inférieur de Bravo est le rang. Lorsque le beau-fils João Franco de Under Deck Mediterranean a remis en question les recommandations du capitaine Sandy Yawn sur la façon de réparer un jet ski, elle l’a perdu sur lui quand il semblait ignorer son rang (et ses connaissances) sur lui.

Capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Le classement a également été un sujet d’actualité pendant la saison en cours de Under Deck. Le chef Kevin Dobson a essayé de se muscler pour livrer les commandes à l’équipe intérieure. De plus, le bosun Ashton Pienaar a exigé la conformité complète des matelots de pont inférieurs. Alors que certains membres d’équipage ont clairement abusé de leur pouvoir de grade, pourquoi le sujet revient-il si souvent?

Le ragoût en chef Kate Chastain a offert un aperçu lorsqu’elle a préparé le balado Mouthing Off avec Olivia Caridi. Caridi voulait savoir pourquoi le rang était une telle priorité.

Le rang protège tout le monde

Chastain a partagé que lorsqu’elle s’est lancée dans la plaisance, elle ne comprenait pas non plus quel était le problème avec le rang sur les yachts. «Dans les vrais emplois, je ne serais jamais comme, donc obsédé par le rang», dit Chastain. «Mais il m’a fallu un certain temps lorsque j’ai commencé à travailler sur des yachts dans la vraie vie pour comprendre pourquoi le rang était important. Je pensais en quelque sorte que toute personne qui avait un rang plus élevé dans la vie et qui l’utilisait était un tel con. »

Mais, “C’est pourquoi les militaires ont un grade, c’est pareil pour la plaisance”, partage-t-elle. “Parce que nous sommes dans l’océan et c’est pour la sécurité [and] c’est pour l’ordre. Et une fois que j’ai cliqué dans ma tête, pourquoi l’organisation, en général, est si importante, cela m’a vraiment aidé dans ma vraie vie. »

Alors, “Le bateau doit être organisé, tout est étiqueté, tout est mis là où il va”, poursuit-elle. “Tout a une place, et ce n’est pas du tout comme ça que je vivais ma vie.” Mais elle dit que tout le monde doit apprendre l’ordre à un moment de sa vie, ce qui est vrai avec la hiérarchie. En bout de ligne, sans rang sur les bateaux, “Ce serait le chaos s’il n’y avait pas de rang”, dit-elle.

Elle revoit la commande

De toute évidence, le capitaine détient le rang le plus élevé. “Le capitaine est le plus haut gradé, puis il y a un premier lieutenant, et nous en avons sur le bateau dans le spectacle, mais ils ne sont pas devant la caméra”, dit-elle. «Et puis le ragoût en chef, c’est un peu là-haut. Et le chef est en fait assez haut dans le classement, mais pas vraiment parce qu’il n’y a personne en dessous d’eux. Ils sont dans leur propre système solaire. “

«J’ai gravi les échelons et j’étais au départ une horrible yachtie», raconte-t-elle. Lors d’un récent épisode, Chastain repère le premier yacht sur lequel elle a travaillé en Thaïlande. «Oh mon Dieu, si c’est mon premier bateau, je vais pleurer et me foutre moi-même», dit Chastain au matelot de pont Rhylee Gerber. En effet, c’est le premier yacht de Chastain.

Pendant l’épisode, elle partage qu’elle n’avait pas vu le bateau depuis 10 ans et c’est la raison pour laquelle elle est tombée amoureuse du yachting. «J’ai fait l’amour sur ce bateau et tous mes bêtises hôtesse de l’air sur ce bateau», dit-elle. Chastain ajoute: «La dernière fois que j’ai vu ce bateau, j’étais licencié à Freeport, aux Bahamas. C’est comme voir votre amour perdu par accident hors de la ville. “