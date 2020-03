Kate Chastain dit que le chef Leon a versé du miel dans son lit lorsqu’elle était hors du bateau

Bien qu’elle ait dit qu’elle préférait travailler avec le chef Leon Walker plutôt qu’avec le chef Kevin Dobson, Kate Chastain de ci-dessous Deck a récemment révélé une farce que Walker a tirée sur elle lorsqu’elle était hors du bateau.

Bravo a récemment couru un marathon de la saison 3 sous le pont, ce qui a incité Chastain à partager un souvenir qu’elle avait de Walker. “Fait amusant: Leon a versé un pot entier de miel dans mon lit pendant que je descendais du bateau pendant la saison 3”, a-t-elle tweeté. Bien sûr, les blagues ont immédiatement roulé. “Choqué, ce n’était pas des joues de bœuf”, a répondu une personne. Walker était connu pour servir constamment des joues de boeuf aux invités.

Une autre personne s’est souvenue de la façon dont Dobson avait donné du sable dans la direction générale de Chastain. “Hmmmmm… .. apporte un nouveau sens à * situation délicate * mais sérieusement – c’est ce que font les gens qui ne peuvent pas gagner un argument verbal. Plutôt comme frapper du sable sur le visage de quelqu’un .. “

Vraiment? Elle préfère travailler avec Walker plutôt que Dobson?

Chastain a dit à Andy Cohen qu’elle préférait travailler avec Walker si elle devait choisir entre les deux. “Honnêtement, Leon”, a-t-elle dit lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Sa réponse a surpris Cohen. “Wow”, a déclaré Cohen. Pourquoi? “Parce qu’il ne parlait pas beaucoup du tout”, a répondu Chastain. “Ce qui était mieux que Kevin qui en parlait autant.”

Chastain est allé plus loin dans son raisonnement. “Je veux dire, Kevin est comme un chef de recette Pinterest”, a-t-elle déclaré. “Il dit que je n’ai pas de goût gourmand, mais il fait du poulet au parm.” Bien qu’elle n’ait aucun amour pour Dobson, les deux semblaient se mettre d’accord et presque rattrapés pendant les retrouvailles. Presque.

Au cours d’un sous-pont après le spectacle, Dobson a fait des commentaires assez positifs sur Chastain. “Kate était vraiment bonne dans la situation”, se souvient Dobson lorsque la cuisine de la cuisine s’est remplie de fumée à cause d’un ventilateur cassé. «Elle a installé un ventilateur sur l’un des bancs et nous l’avons fait sauter directement par la porte. Kate m’a alors trié. Oui, elle a toujours été une sorte de soldat dans ces situations. Et trouve le côté drôle des choses. “

Walker n’a probablement pas de commentaire positif à faire à propos de Chastain

Walker a semblé disparaître des réseaux sociaux après son licenciement. Il ne s’est pas non plus présenté pour les retrouvailles de la saison 3. Mais les deux ont fait la guerre dans l’émission et sur les réseaux sociaux alors qu’il était encore dans l’émission.

“Je ne mords pas normalement ma langue lors d’affrontements passionnés, mais avec Leon, c’était différent”, a expliqué Chastain à Bravo. «Tout d’abord, il a rendu presque impossible de trouver un mot avec ses interruptions agressives constantes. Deuxièmement, après avoir travaillé avec Léon pendant quelques semaines, je savais juste que tout point que j’essaierais de faire tomberait dans l’oreille d’un sourd. Essayer de faire entendre calmement et rationnellement Léon à un point de vue autre que le sien serait une perte de souffle. »

“Il était très clair que Leon avait un caractère sain et qu’il était à l’aise de franchir les limites du respect”, a-t-elle poursuivi. «Je ne sais pas comment l’expliquer autrement que j’avais légitimement peur que si je disais à Léon ce que je pensais honnêtement de lui, il s’envolerait et ferait quelque chose que nous regretterions tous les deux. Si un chien enragé venait à moi, je n’irais pas l’agiter davantage ou je ne dirais pas: “Hé mon pote, parlons-en.” Je me contenterais de marcher sur la pointe des pieds et j’espère qu’il ne m’a pas attaqué par derrière . C’était le même sentiment avec Léon. La communication civilisée est une compétence que certaines créatures ne sont tout simplement pas capables d’apprendre, malheureusement. »