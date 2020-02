Kate Chastain Pokes à Caroline Bedol

Bien qu’ils aient eu un contact minimal depuis la saison 6, il n’y a toujours pas d’amour perdu entre Kate Chastain et Caroline Bedol de Under Deck.

Chastain n’a répondu que quelques fois aux tweets de Bedol et a récemment discuté de ce qui s’est passé avec Bedol au cours de la saison 6. Bedol n’était sur la série que l’année dernière, et pendant neuf épisodes. Mais, elle continue d’être un acteur polarisant. Elle est active sur les réseaux sociaux, commentant l’émission et parfois partageant des vidéos et hébergeant des chats Instagram en direct.

Josiah Carter, Kate Chastain | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Bedol a récemment répondu à un article qui comprenait des commentaires sur «une femme» sur le pont inférieur qui avait besoin d’aide psychiatrique. Mark Cronin, co-fondateur de 51 Minds Entertainment, a déclaré à EW: «Nous sommes plus prudents après l’arrêt de l’enregistrement pour rester en contact étroit avec tout le monde. Nous les surveillons. Nous avions une femme sur le pont inférieur qui avait besoin de conseils psychologiques après le spectacle… Il y avait des signes de danger, elle criait à l’aide de différentes manières, et nous nous sommes assurés qu’elle recevait des conseils professionnels. »

Bedol a répondu à un commentaire sur l’article

L’interview a été présentée dans une histoire de Champagne et Shade. Un utilisateur de Twitter a demandé: «Qui d’autre pense que l’acteur ayant besoin d’une aide psychiatrique était Caroline ??»

Bedol a répondu: «J’ai dit à @BravoTV s’ils ne protégeaient pas la vérité du harcèlement sexuel que j’ai subi de la part de Kate, je publierais un enregistrement téléphonique. Leur psychologue m’a appelé le lendemain et a insisté pour que j’étais maniaque et l’incident ne s’est produit que dans mon esprit. #belowdeck. “Elle a ajouté:” Une femme qui dit à une autre femme d’arrêter de parler du harcèlement sexuel … vous êtes la preuve que ce ne sont pas seulement les hommes qui soutiennent la culture du viol. “

Plus tard, Bedol a tweeté: «Fait: les femmes peuvent être misogynes. Le comportement misogyne a été au centre du #belowdeck de cette saison. Les extraits annexés invitent à une question évidente: pourquoi applaudissons-nous @Kate_Chastain tout en condamnant le «brus» pour le même comportement? »Bedol a inclus un lien vers un article de Psychology Today,« 12 façons de repérer une femme misogyne ».

Chastain renifle à Bedol

Chastain ne commente généralement pas les tweets de Bedol. Cependant, elle a plaisanté à propos de Bedol se joignant à elle pour BravoCon lorsque Bedol a tweeté à propos de l’événement. Et elle a récemment fait un autre commentaire en réponse au tweet de Bedol où elle a tagué Chastain. “Je commence à avoir l’impression que vous êtes contrarié par quelque chose”, a répondu Chastain.

Bedol a répondu à Chastain. «J’ai été renversé pendant longtemps par ce que tu m’as fait subir. Je t’ai pardonné pour que je puisse guérir. Regroupé. Désormais, pas motivé par l’émotion, mais une responsabilité sociale d’exposer les schémas de psychopathes comme vous, qui aiment faire souffrir les autres. »

Puis Chastain est tombé, “un héros de la justice sociale”. Chastain a récemment discuté de Bedol avec Heather McDonald sur son podcast Juicy Scoop avec Heather McDonald. McDonald a demandé à Chastain comment elle avait laissé les choses à Bedol. «J’étais si gentille avec elle et si patiente avec elle», a-t-elle déclaré. «Fondamentalement, elle était juste là pour collecter de l’argent. Elle avait une charte, elle allait chez le médecin à chaque fois. Elle n’est restée que deux semaines et est allée chez le médecin quatre fois. »