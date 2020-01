Kate Chastain révèle qu’elle envisage de prendre sa retraite de la plaisance

Le mandat de Kate Chastain sur Under Deck pourrait-il prendre fin? Le ragoût en chef a parlé de la retraite, des invités charters et de l’équipage bru sur un autre podcast Another Below Deck.

Bien qu’elle participe à l’émission depuis sept saisons solides, Chastain a déclaré qu’il n’était pas hors de question de raccrocher sa jupe-short dans un avenir proche. Chastain a vu le premier bateau sur lequel elle a travaillé lors d’un récent épisode. Elle a dit que voir ce yacht lui a rappelé qu’il était peut-être temps de tourner une page de sa carrière.

Kate Chastain | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

«C’était mon premier bateau et je voulais voir ce bateau depuis 10 ans», a fait remarquer Chastain. «Je ne l’avais jamais vu. Et le fait que je l’ai vu sur ce petit dock freak-ass en Thaïlande, à la fin de la saison, c’était littéralement un cercle complet. Je suppose que c’était un demi-cercle autour du globe. »

Elle a pris le yacht comme signe

Quelles sont les chances qu’elle rencontre le yacht après toutes ces années? «Je viens d’avoir 37 ans [and] Je ne sais tout simplement pas à quel âge le port d’une jupe n’est plus approprié », se demande-t-elle. «Je ne pense donc pas que je porterai une jupe-culotte plus longtemps. Et j’ai écrit un livre, il s’appelle ‘Lucky Charming’, il est super populaire. Donc, ce bateau est dans mon livre, et aussi ce livre parlait de moi pendant les temps changeants de ma vie. »

Elle suit les signes de sa vie. «Comme après l’obtention du diplôme, en suivant les panneaux. Si vous voulez faire un pas courageux, suivez les panneaux. Je serais donc hypocrite si je voyais mon premier bateau autour du globe, à la fin d’une saison très difficile, que je ne le voyais pas non plus comme une sorte de signe. »Chastain a ajouté que la route pourrait arriver à la mettre fin à sa carrière de plaisancier le plus tôt possible.

Chastain s’est fixé cet objectif lors de sa première saison dans l’émission

Les téléspectateurs n’aimeront probablement pas entendre que Chastain réfléchit à la retraite. Cependant, elle s’est fixé cet objectif lors de sa première saison dans la série et il est peut-être temps de revoir ce qu’elle a dit.

Lorsque les téléspectateurs ont appris à connaître le ragoût en chef en 2014, Chastain a fait cette prédiction sur son avenir dans le yachting. “Si je suis encore en plaisance dans cinq ans, vous devrez peut-être me mettre sous surveillance”, a-t-elle déclaré dans un confessionnal. Chastain se préparait peut-être déjà à entrer dans la prochaine phase de sa vie. Elle a déménagé de Floride à New York et s’immerge dans la vie urbaine avec son chien Halo à ses côtés.

De plus, les hijinks et les absurdités sophomoriques typiques peuvent vieillir. Elle a partagé avec les animateurs du podcast que le chef Kevin Dobson avait deux visages. De plus, Chastain a révélé qu’elle n’avait aucune idée de la gravité de l’équipage avant de regarder les After Shows et les images confessionnelles. “Honnêtement, beaucoup des pires choses qui montrent le vrai caractère d’Ashton sont des choses qu’il a dites dans la camionnette, pas autour de nous et l’intimité de sa chambre”, a déclaré Chastain. “Je savais qu’il était un peu arrogant, mais je ne connaissais pas le niveau.”