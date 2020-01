Kate et Toby ont plus de problèmes à s’inquiéter – et cela va plus loin que Lady Kryptonite

Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) traversent une période difficile sur This Is Us. Tout au long de la quatrième saison, les deux personnages n’ont pas été sur la même page. Mais malgré une petite percée dans la première d’hiver de la saison 4, les fans sont préoccupés par l’avenir de Kate et Toby – et pour une bonne raison. Récemment, l’équipe de This Is Us s’est exprimée sur les défis à venir pour la famille Damon. Et il ne semble pas que les choses deviendront plus faciles de sitôt.

Qu’est-il arrivé à Kate et Toby lors de la première d’hiver de la saison 4 de «This Is Us»?

Dans la finale de la saison 4 de This Is Us, intitulée «So Long, Marianne», Kate a accidentellement vu un message texte de groupe sur le téléphone de Toby.

“J’essaye de le dépasser, mais c’est difficile”, a écrit Toby. Puis quelqu’un avec la poignée «Lady Kryptonite» a répondu. “Ne la laisse pas t’abattre. Ici pour vous », lit le message.

Maintenant, il est indiqué que Toby a évacué sa femme vers le CrossFit Crew. Et certains fans ont commencé à spéculer que Toby et Kate divorceraient à l’avenir. Puis les rumeurs ont pris feu à la fin de l’épisode lorsque Kate a signé son nom de «Kate Pearson» contre «Kate Damon».

Puis lors de la première hivernale, This Is Us a débuté avec Kate et Toby rentrant de Thanksgiving. Kate a confronté Toby à propos de “Lady Kryptonite”, qui se révèle être Kara. Cependant, Toby a confirmé que Kara n’était qu’un ami.

Au fil du temps, Beth (Susan Kelechi Watson) a raccroché une carte de Noël de Kate, Toby et de bébé Jack. La carte est également signée par «The Damon Family». Plus tard dans l’épisode, Kate a organisé une fête surprise pour Toby, invitant ses amis CrossFit. Et puis Kate a appris que Toby avait changé de salle de sport sans lui en parler.

Une fois de plus, Kate a confronté Toby, qui a révélé que Kara avait essayé de l’embrasser. Au départ, il n’a rien dit à Kate parce qu’il ne voulait pas commencer un autre combat. L’argument mène également à une autre discussion, car Kate a demandé à Toby pourquoi il était si distant. Toby a ensuite admis qu’il ne pouvait pas regarder bébé Jack sans se sentir triste de sa cécité, contrairement à Kate qui regardait leur fils avec joie.

Néanmoins, la première d’hiver s’est terminée sur une note heureuse. Kate remarqua que Jack cherchait des guirlandes lumineuses de la fête. Kate se souvint que le médecin avait mentionné précédemment que Jack pourrait voir des lumières et des ombres. Le couple a donc partagé un moment d’espoir avec son fils.

Isaac Aptaker révèle à quoi s’attendre pour Kate et Toby dans la saison 4 de «This Is Us»

Après “Lights and Shadows”, Isaac Aptaker, producteur exécutif et showrunner de This Is Us, a parlé avec Glamour de la relation entre Kate et Toby, surtout maintenant que Kate avait raison sur la situation de Kara.

«Je voudrais penser que nous devrions croire Toby. C’est un gars de confiance et il aime vraiment Kate », a déclaré Aptaker. «Cela dit, il y a toujours ce doute persistant et un peu de problèmes de confiance que quelque chose comme ça soulève – lorsque vous découvrez que votre partenaire parle de vous derrière votre dos à un groupe de personnes, y compris cette femme, qui est impatiente de se précipiter à son aide. “

Cependant, il semble que les fans devront attendre et voir si le drame NBC décide de faire entrer Kara dans la série. “Je ne veux rien donner”, a déclaré Aptaker. “Mais je sais que c’est quelque chose que les gens sont impatients de découvrir qui est cette femme.”

Mais indépendamment de l’implication de Kara dans This Is Us Season 4, il semble que Kate et Toby se dirigent toujours vers le danger. Et bien que nous ayons vu le couple partager un doux moment ensemble, il y a beaucoup plus de drames à venir. Aptaker a déclaré:

Je pense que c’est le début de problèmes beaucoup plus importants. Toby a fait exactement la bonne chose que vous feriez lorsque quelqu’un franchit une ligne et que les choses passent d’une amitié à une relation potentiellement romantique: il en a parlé à Kate. Mais ensuite, cela se transforme immédiatement en un problème beaucoup plus important, qui est la raison la plus profonde pour laquelle elle a senti cette distance de lui. Et c’est qu’il a juste cette incroyable incapacité à ressentir de la joie quand il regarde son fils.

Aptaker a ensuite noté qu’à ce stade, Toby ne peut voir que «les inconvénients de la cécité de Jack, et il a tellement de mal à acheter ce que signifie être le parent d’un enfant aveugle.» Mais d’un autre côté, «Kate it all et déterminé à donner à ce bébé la meilleure vie qu’il puisse avoir. »

“Il y a donc cette déconnexion fondamentale dans leurs styles parentaux”, a poursuivi Aptaker. “À la fin de l’épisode, Kate se rend compte que Toby est tellement excité par cette petite lueur d’espoir pour la vue de Jack qu’il n’est vraiment capable de ressentir de la joie que lorsqu’il croit qu’il y a une possibilité que son fils ait une vision, et Kate sait que c’est pas le cas.”

