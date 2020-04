Kate et Toby vont-ils mourir? Les fans pensent que la finale de la saison 4 préfigure ce qui se passe dans le futur

[Spoiler alert: This Is Us Season 4 finale.] Lorsque la finale de la saison 4 de This Is Us s’est terminée le 24 mars, les fans ont poussé un soupir de soulagement pour Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan). Le couple a eu du mal pendant sa première année en tant que parents pour élever bébé Jack. Mais ils sont sortis de l’autre côté plus forts qu’auparavant et veulent agrandir leur famille grâce à l’adoption. Néanmoins, la raison pour laquelle Kate et Toby veulent adopter, certains fans pensent que la paire mourra dans le futur de This Is Us.

Qu’est-il arrivé à Kate, Toby, Jack et Lucy dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»?

Dans la finale de la saison 4 de This Is Us, Kate et Toby visitent l’unité de soins intensifs néonatals (USIN) pour célébrer le premier anniversaire de bébé Jack. Ils attachent une photo de leur famille sur le Mur de la renommée de l’USIN. Toby partage ensuite comment il les voit avancer.

Au début, Toby admet qu’il n’a pas été la meilleure version de lui-même. Cependant, il reconnaît les progrès et note que leur famille de trois personnes est toujours ensemble. Toby révèle ensuite qu’il veut un autre enfant. Il dit:

Toute votre vie a été définie par la famille. Et j’adore ça. J’adore vous regarder tous ensemble. Aujourd’hui, je regardais Randall et ses filles. Je te regardais avec tes frères. Je vous regardais tous et je me disais: “Jack ne mérite-t-il pas ça?” Ne mérite-t-il pas quelqu’un avec qui passer son enfance? S’appuyer longtemps après toi et moi sommes partis?

Chris Sullivan dans le rôle de Toby, Baby Jack, Chrissy Metz dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Au départ, Kate ne semble pas comprendre où Toby veut en venir. Alors son mari clarifie. “Je dis, ne pensez-vous pas que notre petit homme mérite un frère?” il dit.

Kate partage ensuite qu’elle ne peut plus tomber enceinte à cause des complications et des risques à la naissance de Jack. Mais Toby répond: “Les Pearsons ont un très bon bilan avec l’adoption, n’est-ce pas?”

Après un certain temps, Kate et Toby décident d’adopter. Pendant ce temps, dans la future chronologie avec l’adulte Jack Damon (Blake Stadnik), les téléspectateurs sont présentés à la sœur du chanteur, Hailey (Adelaide Kane). Elle arrive à la naissance de la fille nouveau-née de Jack et Lucy (Auden Thorton), Hope. Cela dit, Kate et Toby sont notamment absents.

Pourquoi les fans de «This Is Us» pensent que Kate et Toby mourront à l’avenir

Même après la finale de la saison 4 de This Is Us, nous ne savons toujours pas où se trouve Kate à l’avenir. Parmi les trois grands, nous n’avons vu que Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown) dans la chronologie où Rebecca (Mandy Moore) est sur son lit de mort. Toby est également vivant et dit à la famille Pearson «qu’ils arrivent». Cependant, seul Jack est le seul individu confirmé dans ce détail.

Pendant ce temps, Kate et Toby manquent dans la future chronologie avec Jack Damon et Lucy. Bien sûr, nous n’avons pas vu grand-chose de cette chronologie. Mais nous savons que les scènes se déroulent vers les années 2040, soit longtemps après la réunion de famille avec Rebecca.

Mais peu importe, les fans de This Is Us sont toujours curieux de connaître l’avenir de Kate et Toby après la finale de la saison 4. “Où est Kate dans le futur ???” un fan a écrit sur Reddit.

Ensuite, d’autres utilisateurs ont prédit la mort de Kate, ajoutant des détails appris dans la finale. “Très probablement au volant de Jack et d’une fille de la Art Gallery [Hailey] chez Kevin. Ou mort », a répondu un fan.

Un autre fan a ajouté: «J’ai l’impression qu’elle est morte. Je doute qu’elle manquerait la naissance de son petit-fils ou de sa mère les derniers instants vivants. “

Dans une discussion distincte sur Reddit, un fan a suggéré que Kate et Toby étaient morts dans la future chronologie de Jack Damon après avoir souligné les préfigurations potentielles de la finale de This Is Us Season 4.

“Soo Kate et Toby sont morts dans la future chronologie de Jack alors n’est-ce pas?” a écrit le fan. «Parce que l’un des arguments de Tobys pour avoir un autre enfant est que Jack a un frère ou une sœur sur qui s’appuyer et avoir comme famille après le départ de Kate et Toby. Elle est là et là non, en supposant que c’est pourquoi. “

Bien que la théorie nous brise le cœur, c’est toujours l’un de ces moments pleins que les écrivains aiment raconter. En fin de compte, Hailey et Jack se soutiennent heureusement l’un l’autre, c’est exactement ce que Kate et Toby voulaient. Néanmoins, l’équipe de This Is Us veut garder le sort de Kate un mystère. Et à tout le moins, nous le saurons par la finale de la série.

“Je ne peux pas vous dire si ça va arriver [coming] la saison ou la saison suivante, mais cela se produira au cours de l’une de ces deux saisons », a déclaré le créateur Dan Fogelman à propos de l’avenir de Kate, par TVLine.

En toute honnêteté, nous ne voulons pas penser aux décès de Kate et Toby sur This Is Us. Mais peu importe ce qui se passera ensuite, l’équipe de This Is Us résoudra l’histoire à temps. Alors restez à l’écoute. La cinquième saison approche à grands pas.

Lire la suite: «C’est nous»: Rebecca partira-t-elle pour l’essai clinique? Les fans prédisent ce qui se passe dans la saison 5