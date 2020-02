Kate Middleton a-t-elle eu de graves nausées matinales au cours de ses trois grossesses?

Kate, la duchesse de Cambridge est quelqu’un qui a vécu la maternité devant le monde entier. Elle est actuellement mariée au prince William et le couple a trois enfants ensemble.

Cependant, alors que la vie de Kate semble glamour de l’extérieur, la vérité est qu’elle souffre toujours de problèmes de santé comme tout le monde. En fait, la duchesse de Cambridge est connue pour ses difficultés lors de ses grossesses. Il a été signalé qu’elle souffrait souvent de graves nausées matinales.

Étant donné que tout le monde n’est pas au courant de l’histoire de la santé de Kate, certains fans peuvent se demander si c’est quelque chose qu’elle a vécu à chaque grossesse ou non.

Kate Middleton a parlé de l’hyperémèse gravidique

Kate Middleton | Chris Jackson / .

Les nausées matinales sont une chose normale à vivre pendant la grossesse. Cependant, Kate a souffert d’hyperémèse gravidique, une forme extrême de nausée matinale.

Selon l’American Pregnancy Association, il est «caractérisé par de graves nausées, vomissements, perte de poids et troubles électrolytiques».

Contrairement aux nausées matinales normales, l’hyperémèse gravidique ne disparaît pas après le premier trimestre. Il provoque également une déshydratation sévère et empêche de garder les aliments bas.

La duchesse de Cambridge a récemment parlé de son expérience avec l’hyperemesis gravidarum sur le podcast Happy Mum, Happy Baby. Elle a partagé qu’il était difficile à la fois pour elle et pour les gens autour d’elle de faire face.

«C’était définitivement un défi», a-t-elle déclaré. «William n’avait pas l’impression qu’il pouvait faire beaucoup pour aider. Il est difficile pour tout le monde de vous voir souffrir. “

Kate Middleton a-t-elle eu de graves nausées matinales au cours des trois grossesses?

Malheureusement pour Kate, elle n’est pas simplement passée par l’hyperemesis gravidarum pendant une grossesse. Elle en a plutôt souffert au cours de ses trois grossesses.

En conséquence, Middleton a révélé qu’elle n’était généralement «pas la plus heureuse des femmes enceintes». Cependant, les expériences d’hyperémèse gravidique ont beaucoup appris à Middleton sur son corps et sur la façon de gérer une douleur intense.

«C’est grâce à l’hyperémèse que j’ai appris le pouvoir de l’esprit sur le corps parce que je devais tout essayer pour m’en sortir», a-t-elle déclaré, notant qu’elle avait appris à surmonter la douleur avec l’hypnaissance, ce qui inclut des choses comme techniques de méditation et de relaxation.

Kate Middleton et le prince William auront-ils un quatrième enfant?

Les fans spéculent toujours sur les grossesses possibles au sein de la famille royale. Depuis l’année dernière, des rumeurs selon lesquelles Middleton serait enceinte apparaissent partout dans les tabloïds. Cependant, que le duc et la duchesse de Cambridge aient ou non un quatrième enfant est toujours en suspens.

Des sources semblent dire que le couple est disposé à avoir un autre enfant, d’autant plus que ceux qu’ils ont maintenant s’entendent très bien. Un initié a partagé: «Ils aiment jouer ensemble et être créatifs. Peindre, cuire et construire sont des activités qui leur plaisent, et maintenant que Louis est un peu plus âgé, il s’implique aussi. “

De nombreux fans croient qu’un bébé est dans les cartes pour Kate et le prince William au point que les sites de paris voient beaucoup de paris pour une annonce de grossesse des Cambridges en 2020.

D’un autre côté, certains fans pensent qu’il est peu probable que Kate et le prince William aient un autre enfant. Après tout, Kate a vécu des grossesses très difficiles, et le couple est également un parent pratique de trois jeunes enfants. Il serait difficile pour Kate de vivre une autre grossesse douloureuse et de s’occuper d’un autre nouveau-né peu de temps après.

Cependant, bien sûr, à ce stade, il est difficile pour quiconque de savoir avec certitude s’il y aura un autre ajout à la famille Cambridge ou non.