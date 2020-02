Kate Middleton parle de la maternité dans une nouvelle interview très personnelle

Kate Middleton fait la lumière sur sa maternité comme jamais auparavant. Dans un nouveau podcast, la duchesse de Cambridge a parlé de son éducation et des défis d’être maman. Middleton, fière maman de trois enfants, a révélé que sa grand-mère est celle qui l’a le plus inspirée en matière de parentalité.

Kate Middleton | Piscine / Samir Hussein / WireImage

Kate Middleton parle de la maternité

Au cours des dernières années, Middleton a fait beaucoup de travail avec

l’éducation de la petite enfance. Sa dernière initiative, 5 Big Questions on the Under

Fives, a déjà interrogé plus de 200 000 personnes dans le but de promouvoir la

l’importance d’élever les enfants dans un environnement bien équilibré.

Dans le cadre du programme, Middleton s’est assis pour un podcast intitulé Happy

Maman, Happy Baby avec Giovanna Fletcher, dans laquelle elle a discuté de tous les

éléments de la maternité qu’elle a mis en œuvre dans sa maison.

Middleton a déclaré qu’elle avait beaucoup appris sur la parentalité grâce à un large éventail de sources, notamment avoir été élevée à la campagne avec son frère et sa sœur, Pippa et James Middleton, et se mêler à des experts dans son travail sur le développement de la petite enfance.

«Il y a aussi les environnements dans lesquels vous passez du temps:

une maison heureuse, un environnement sûr », a expliqué Kate Middleton. “Comme

les enfants, nous avons passé beaucoup de temps dehors et c’est quelque chose que je suis vraiment

passionné à propos de. Je pense que c’est génial pour le bien-être physique et mental et

pose [developmental] fondations.”

Middleton a ajouté qu’elle a beaucoup appris sur le fait d’être une bonne mère

de l’une de ses grand-mères, qui n’a jamais hésité à construire durablement

relations avec ses petits-enfants.

Middleton partage une histoire personnelle sur sa grand-mère

Kate, la duchesse de Cambridge et Giovanna ont commencé à travailler ensemble en janvier dans le cadre de son nouveau programme. Outre le podcast, les deux ont visité une crèche et rencontré des mères pour discuter de ce qu’ils apprécient en tant que parents.

Dans le podcast, Middleton a révélé que bon nombre des valeurs qu’elle avait apprises en matière de maternité provenaient de l’une de ses grands-mères, qui ont passé beaucoup de temps avec elle et ses frères et sœurs.

“J’ai eu une mamie incroyable qui nous a consacré beaucoup de temps,

jouer avec nous, faire des arts et de l’artisanat et aller à la serre pour faire

le jardinage et la cuisine avec nous, et j’essaie d’incorporer beaucoup de

les expériences qu’elle nous a donné à l’époque dans les expériences que je donne à mon

les enfants maintenant », a expliqué Kate Middleton.

Selon People,

Middleton a ensuite discuté de son programme de développement de la petite enfance et

a admis qu’il faudra beaucoup de temps avant que les parents changent la façon dont ils élèvent

leurs enfants. Mais chaque petite étape est importante et l’attente en vaut la peine

si le résultat est des enfants en bonne santé.

Le podcast était quelque chose d’une rareté pour un membre de la famille royale

mais c’est formidable de voir Middleton participer à une telle

entretien. Fletcher a admis plus tard que même elle était surprise de l’ouverture

Middleton était et à quel point elle est passionnée par les enfants.

La duchesse de Cambridge est déterminée à faire la différence

Alors que la reine Elizabeth fête ses 94 ans cette année, Kate et son mari, le prince William, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour préparer le jour où ils seront assis à la tête de la monarchie.

En attendant, ils mettent également leurs efforts

projets qui peuvent faire une différence en ce moment. Compte tenu de la façon dont la famille royale

connaît actuellement beaucoup d’agitation, les efforts de William et Kate Middleton

sont une bouffée d’air frais et exactement ce dont la famille royale a besoin.

«Il y a eu beaucoup de questions posées sur la monarchie

au cours des 12 derniers mois avec toute l’attention négative qu’ils ont eue »,

a déclaré la correspondante royale Victoria Murphy. “C’est un bon moment pour eux pour

que les gens entendent parler de leur travail caritatif. »

L’un des plus gros points de discorde avec la famille royale ces jours-ci est la sortie du prince Harry et de Meghan Markle. Début janvier, le couple a annoncé qu’il se retirerait en tant que membre senior de la famille royale dans ce qui a été surnommé Megxit.

La famille royale, bien sûr, s’occupe également du sexe du prince Andrew

scandale, il est donc facile de voir comment la famille a désespérément besoin de

titres positifs.

Kate Middleton parle de ces photos de l’hôpital

Après ses trois grossesses, Kate a participé à une séance photo rapide sur les marches de l’aile Lindo au St. Mary’s Hospital de Londres. Pendant le podcast, Kate a expliqué ce que c’était que de poser pour une photo si peu de temps après l’accouchement.

Pour Kate, elle a admis que c’était «terrifiant» de savoir

qu’une foule de badauds attendait juste devant les portes de l’hôpital.

“Un peu terrifiante, je ne vais pas mentir”, a-t-elle déclaré.

«Tout le monde avait été si favorable et William et moi étions vraiment

conscients que c’était quelque chose dont tout le monde était excité et nous sommes

extrêmement reconnaissant pour le soutien que le public nous a montré, et en fait pour

pour que nous puissions partager cette joie et cette appréciation avec le public, je

vraiment important. “

La duchesse a poursuivi en disant qu’elle a également connu un mélange de

émotions. Non seulement elle tenait un nouveau-né, mais elle se sentait aussi un peu

pas préparé pour la tâche d’élever un enfant.

Kate Middleton a suivi les traces d’autres membres de la famille royale qui posent devant la Lindo Wing depuis la fin des années 1970. La seule royale de haut rang à s’opposer à cette tradition était Meghan, qui s’est rendue dans un hôpital entièrement différent lorsqu’elle a donné naissance à Archie Harrison l’année dernière.