Kate Middleton partage à quel point il était «terrifiant» de poser pour des photos après avoir eu un bébé

Vous vous souvenez à quel point Catherine, la duchesse de Cambridge était impeccable quand elle et le prince William ont posé sur les marches de l’aile Lindo de l’hôpital St. Mary après la naissance de leurs trois enfants? Les fans royaux ne savaient pas que l’expérience n’était pas aussi agréable pour la duchesse qu’elle semblait l’être sur les photos. En fait, Kate l’a qualifié de «terrifiant».

Le prince William et Kate ont posé sur les marches de l’hôpital

Comme cela a été fait dans le passé, le prince William et Kate se sont rendus sur les marches de l’aile Lindo peu de temps après la naissance de leurs bébés afin que le monde puisse voir leur dernier ajout.

L’expérience, bien que charmante pour leurs fans royaux, n’était pas si géniale pour une maman qui, quelques heures plus tôt, a accouché d’un bébé. “Ouais, légèrement terrifiant, légèrement terrifiant, je ne vais pas mentir”, a expliqué Kate à propos de la pose après la naissance de Prince George en 2013.

Elle a en outre révélé lors de son interview sur le podcast Happy Mum, Happy Baby: «Tout le monde avait été si favorable et William et moi étions vraiment conscients que c’était quelque chose dont tout le monde était excité et, vous savez, nous sommes extrêmement reconnaissants pour le le soutien que le public nous a montré et, en fait, pour que nous puissions partager cette joie et cette appréciation avec le public, je pense que c’est vraiment important.

“Mais il était également associé à un nouveau-né, et

parents inexpérimentés, et l’incertitude de ce que cela tenait, donc il y avait tous

sortes d’émotions mitigées », a expliqué Kate.

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Cambridge, ont choisi de ne pas poser pour des photos immédiatement après la naissance de leur fils. Selon un rapport, Markle n’aimait pas l’idée de la photo traditionnelle, avec un ami de la duchesse disant au Post que Meghan “se sentait désolée” pour Kate devant poser pour les photos.

Kate a parlé de leur premier-né

Devenir mère pour la première fois était, bien sûr, un moment spécial et Kate se souvenait de la première fois qu’elle avait tenu George, notant: «Incroyable, incroyable. C’est extraordinaire comme je l’ai dit. Comment le corps humain peut-il faire cela? C’est vraiment extraordinaire en fait. »

Elle a ajouté: «Et il était très gentil. Et j’étais aussi en quelque sorte

soulagé qu’il soit un garçon heureux et en bonne santé. »

Le couple a choisi de ne pas découvrir le sexe du bébé avant sa naissance. “Je ne savais pas, non, c’était une surprise. Mais aussi en voyant… tu connais ton mari, William, et des choses comme ça. En voyant la pure joie de son visage, c’était vraiment spécial », a-t-elle partagé.

Un nouveau-né s’est avéré être un grand ajustement

Kate et William ont rapidement découvert qu’il y avait un ajustement à avoir un nouveau-né, quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser pleinement jusqu’à ce que vous le ressentiez.

“En particulier avec votre premier-né, vous pensez

tout va redevenir comme avant », a expliqué Kate. “J’ai complètement

sous-estimé l’impact et le changement qu’il a eu sur nos vies à partir de ce moment

vraiment et je pense, à moins que vous n’ayez des enfants, vous ne vous rendez pas compte. Aucune quantité de

la planification et la préparation peuvent vous préparer à ce moment. »

Elle a admis: “Ce n’était pas si calme dans notre maison!”

ajoutant: “William était comme” Oh mon Dieu est-ce ce que la parentalité va être

comme ça? “Il nous a fallu un peu de temps pour nous installer et repartir mais

c’est la beauté, je suppose, d’avoir un bébé nouveau-né. Vous êtes attiré par votre

les endroits les plus difficiles et les plus inconnus auxquels vous n’aviez pas nécessairement pensé

avant.”