Kate Middleton pourrait avoir copié Meghan Markle pour convaincre les fans en Irlande

Kate Middleton et le prince William sont récemment revenus d’un voyage en Irlande, où ils ont souligné certaines des connexions importantes entre l’Irlande et le Royaume-Uni. Le duc et la duchesse de Cambridge ont eu un voyage rapide, mais celui-ci était similaire à celui que le prince Harry et Meghan Markle ont repris en 2018. Et certaines personnes ont trouvé une grande similitude dans le comportement de Meghan et Kate lors des deux visites.

Kate Middleton et Meghan Markle | Stephen Pond / .

Kate et William ont visité l’Irlande au moment où Harry et Meghan revenaient au Royaume-Uni.

Kate et William ont annoncé fin février qu’ils

embarquer pour un court voyage en Irlande le mois suivant. C’est aussi arrivé

être juste à l’époque où Meghan et Harry étaient

retour au Royaume-Uni – le premier voyage de retour des Sussex depuis qu’ils avaient

ont annoncé leur départ en janvier.

Il est possible que William et Kate évitent intentionnellement la royauté, bien que ce soit peu probable. Les engagements royaux sont souvent planifiés longtemps à l’avance, et le voyage a probablement été décidé avant même que quiconque ne sache que Meghan et Harry quitteraient la famille.

Sláinte, Baile Átha Cliath! Au Gravity Bar du Guinness Storehouse, le duc et la duchesse de Cambridge ont rencontré des Irlandais de tous les secteurs des arts créatifs, du sport, des affaires et de la charité. S'exprimant ce soir, le duc a déclaré: • «Beaucoup d'entre vous ce soir qui démontrez l'étendue de nos liens dans les secteurs des arts, des sports, des services en uniforme, de l'éducation et de la recherche et des organismes de bienfaisance. • Nous apprécions ce que nous faisons de votre amitié et sommes résolus à le renforcer ».



Il y a eu des rumeurs de mauvais sang entre Kate et Meghan

Depuis que Meghan s’est mariée dans la famille, il y a eu

rumeurs que les choses ne sont pas

super entre elle et Kate. Les rapports suggèrent que Meghan a fait pleurer Kate

lors d’une tenue convenable pour Charlotte et que Meghan était impolie avec le personnel de Kate.

Cependant, aucune des rumeurs n’a jamais été confirmée, et les femmes ont toujours

semblait cordial avec l’autre en public.

Malgré les rumeurs, il a également été signalé que les deux femmes se sont demandées conseil dans certaines situations. Ils auraient reçu une aide de la mode les uns des autres, et Meghan aurait regardé vers Kate lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant. Maintenant, certains pensent que Kate a pris quelques conseils de Meghan pour faire appel au public irlandais.

Certains soupçonnent Kate d’avoir copié Meghan en prenant des photos avec les chiens du président

Lorsque Kate et William ont rencontré le président Michael Higgins et sa femme, Sabina Coyne, Kate a été photographiée caresser le chien du couple de la même manière que Meghan l’avait fait deux ans plus tôt. Les fans ont posté des photos des deux femmes ayant presque exactement le même échange avec les animaux domestiques du président.

Bonjour l'Irlande! Dia Daoibh, daoine na hÉireann! Merci au président et à Mme Higgins (et Bród le chien) pour l'accueil chaleureux réservé au duc et à la duchesse de Cambridge dans le pays, qui les verra passer du temps à Dublin, dans le comté de Meath, dans le comté de Kildare et à Galway – et souligner les nombreux liens solides partagé entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Après le thé avec le président et Mme Higgins, le duc et la duchesse ont déposé une couronne au Jardin du Souvenir – un lieu de réflexion dédié à ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance irlandaise, avant de faire appel au Taoiseach Leo Varadkar. Les prochains jours verront le duc et la duchesse rencontrer un large éventail de personnes, y compris des enfants et des jeunes, des personnes travaillant dans les secteurs des arts créatifs, des affaires et de la charité – et sont impatients de nouer une amitié durable avec le peuple irlandais.



Kate Middleton a passé du temps avec les chiens du président, tout comme Meghan Markle l’avait fait deux ans auparavant.

Il n’y a aucune confirmation, cependant, que Kate a nécessairement copié Meghan, et il est possible que les deux femmes aiment simplement les deux chiens (Meghan a toujours exprimé son amour pour les chiens). Mais Kate aurait également pu parler à Meghan du voyage, où Meghan a mentionné avoir donné aux chiens un animal de compagnie rapide pour attirer davantage le public irlandais

Meghan Markle et le prince Harry étaient également amoureux des chiens du président. | Maxwells / . via .

Les deux femmes ont eu un échange étrange au service de la Journée du Commonwealth

Les rumeurs sur les deux femmes nous ont toujours eu

se demander à quoi ressemble vraiment leur relation. Cependant, il y avait une étrange

échange filmé au service du Commonwealth à l’abbaye de Westminster.

William et Kate semblaient

ignorer Harry et Meghan en trouvant leurs sièges. On ne sait pas si le camouflet

était intentionnel ou si les Cambridges n’étaient tout simplement pas au courant de Meghan et Harry.

Mais de toute façon, cela a fait tourner les têtes.

Le départ de Harry et Meghan de la famille pourrait les avoir mis en contradiction avec William et Kate – ou peut-être que la distance entre les couples pourrait les rapprocher. Le temps dira comment tout se déroule.