Kate Middleton ressent un “ énorme poids sur ses épaules ” après que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le drame

Depuis que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont décidé de quitter leur vie royale, tous les regards se sont tournés vers la façon dont le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont géré les retombées. Le langage corporel du couple est révélateur, en particulier Kate, qui semble prête à mettre le drame derrière elle.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Harry et Meghan ont quitté la famille royale

Le prince Harry et Meghan ont stupéfait le monde avec leur janvier

Annonce en 2020 de leur intention de «prendre du recul» en tant que membres de la famille royale

dans l’espoir d’échapper au contrôle constant des médias dont ils ont souffert.

La reine a donné sa bénédiction, offrant une déclaration à l’appui de leur décision et leur souhaitant le meilleur dans leur nouveau voyage.

Le prince William et Kate sont passés du drame

Après que Meghan et Harry aient déménagé au Canada avec Archie, les fans royaux se sont concentrés sur le prince William et Kate, alors qu’ils se demandaient comment ils allaient gérer après ce remaniement familial géant.

Les Cambridges ont maintenu leurs activités comme d’habitude, ne semblant pas manquer un rythme avec leurs engagements royaux et cherchant à bien gérer le changement.

Analysant leur visite de février à Mumbles dans le sud du Pays de Galles, la lectrice d’énergie Alison Ward a expliqué à Express que les Cambridges «sont sur la même longueur d’onde», mais elle a détecté un certain stress.

“Le stress des temps récents se montre subtilement dans leurs yeux,

en particulier Kate, mais ils savent où ils vont et ce qu’ils souhaitent

réaliser », a noté Ward.

Kate semble sentir un poids sur ses épaules

Si elle ressent un peu de stress par le drame de sortie, il y a aussi un sentiment de soulagement dans la façon dont Kate se comporte. En particulier, Kate a été vue très heureuse et à l’aise lors des BAFTA.

«Ce fut une tempête parfaite pour la famille royale ces derniers temps mais

Kate a maintenant assumé la plus grande position de pouvoir dans toute l’entreprise », a déclaré l’expert en langage corporel Judi James à The Mirror.

James a poursuivi: «Elle est la nouvelle matriarche parce que même si la

Queen est forte, elle vieillit et a besoin de ce type de soutien de la part de

quelqu’un en qui elle peut avoir confiance.

La confiance de Kate est affichée

La duchesse a définitivement montré une évolution depuis ses débuts avec William, quand elle semblait moins à l’aise alors qu’elle s’adaptait aux projecteurs. “Au début, elle se cachait dans l’ombre de William”, a noté James, ajoutant, “mais il était clair d’après son apparition aux BAFTA que tout cela a totalement changé. Elle ne dépend plus de lui à distance. »

James a en outre noté que la confiance de Kate lui avait permis, à William et à elle, d’atteindre le statut de «mode couple puissant», ajoutant que c’était «le chemin que Harry et Meghan étaient censés emprunter, mais Kate a l’air incroyablement à l’aise dans ce nouveau rôle».

De plus, l’expert royale et auteur Ingrid Seward a partagé la

soulagement Kate peut éprouver depuis que le prince Harry et Meghan ont quitté le royal

famille. «Les récentes retombées entre

Harry et William auraient été épuisés pour elle, alors elle se sent probablement

un énorme poids sur ses épaules qu’elle n’a pas à se soucier de Meghan

influence plus. “

Kate aime également ses intérêts personnels car deux de ses enfants sont à l’école et elle a maintenant le temps de faire des choses qui lui apportent satisfaction, comme la conception d’un jardin pour le Chelsea Flower Show.

«Au cours des années précédentes, elle a toujours dû respecter la ligne. Maintenant elle

peut poursuivre ses propres intérêts plus librement »,

Seward a partagé.