Kate Middleton vient de gagner un surnom de princesse Diana de la part des fans royaux

La défunte princesse Diana était l’une des figures les plus influentes du 20e siècle. Elle a rejoint la famille royale en 1981 et est devenue une icône dans le monde entier.

Bien que Kate, la duchesse de Cambridge n’ait jamais pu rencontrer la défunte princesse Diana, de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas s’empêcher de souligner des similitudes entre les deux femmes. En fait, Kate elle-même vient de gagner un surnom très similaire à celui que la princesse Diana a reçu de ses fans adorateurs.

La princesse Diana était appelée la «princesse du peuple»

La princesse Diana | Photothèque Tim Graham via .

La princesse Diana a eu quelques surnoms qu’elle a appelés à la fois dans sa vie privée et dans la presse. L’une des plus durables a été la «princesse du peuple».

La princesse Diana a mérité ce surnom pour son dévouement au travail humanitaire. De nombreux membres de la famille royale se chargent également du travail humanitaire, mais la princesse Diana a déployé beaucoup d’efforts pour devenir une véritable humanitaire. Elle était une patronne de plus de 100 organisations différentes avec des causes diverses comme le VIH / SIDA, l’itinérance, les handicaps, et plus encore.

Elle était également très proche du public. Bien qu’elle soit une princesse, elle n’a pas hésité à parler de ses difficultés. De plus, elle rayonnait de chaleur et de soins chaque fois qu’elle rencontrait les personnes avec lesquelles ses organismes de bienfaisance travaillaient.

Kate Middleton est maintenant appelée la «princesse des enfants»

Comme la princesse Diana, Kate a également touché le cœur du public. Cependant, elle l’a fait en établissant des liens avec les enfants et en promouvant des causes qui contribuent au bien-être des jeunes, c’est pourquoi elle est maintenant appelée la «princesse des enfants».

La duchesse de Cambridge travaille depuis des années avec des associations caritatives axées sur la famille. Mais elle a récemment époustouflé les fans lorsqu’elle s’est lancée dans une tournée de plusieurs garderies au Royaume-Uni pour promouvoir une enquête nationale qui lui permettra de comprendre «les principaux problèmes affectant les familles et les communautés» à travers le pays.

Un témoin oculaire que l’un des centres que Kate a visités a décrit la duchesse de Cambridge comme «naturelle» avec les enfants, alors qu’elle jouait et leur parlait. Pendant ce temps, les adeptes du monde entier font l’éloge de Middleton sur les réseaux sociaux.

Une personne a écrit: «J’adore la voir avec des enfants. Elle a de bonnes relations avec les personnes de tous âges, mais avec les enfants, elle a un type d’éclat différent. Elle les aime clairement. “

Kate Middleton a trois enfants

Il n’est peut-être pas surprenant de voir Kate si dévouée à prendre soin des enfants. Après tout, elle-même est mère de trois enfants: George (né en 2013), Charlotte (née en 2015) et Louis (née en 2018). Il ne fait aucun doute que le bien-être de ses enfants est constamment au premier plan de son esprit.

Kate a également été félicitée pour ses compétences parentales. Par exemple, elle est connue pour limiter le temps d’écran de ses enfants et les encourage souvent à jouer à l’extérieur à la place. Une source a déjà partagé avec Us Weekly que, parce que Kate et son mari, le prince William, ont grandi sans électronique, ils «croient fermement aux jouets, aux jeux de plein air et encouragent une imagination active».

De plus, Kate est une mère très active et aime vraiment tisser des liens avec ses enfants. Elle-même est une bonne cuisinière, donc elle fait parfois passer du temps dans la cuisine avec elle. Les enfants l’aident à faire des choses comme la pizza, les pâtes et la salade.

Plus important encore, la future reine consort a également suivi les traces de la princesse Diana et essaie activement d’être là émotionnellement pour ses enfants. Les familles royales sont traditionnellement très formelles, ce qui signifie qu’il y a souvent une distance émotionnelle entre les parents et leurs enfants.

Cependant, la princesse Diana a rompu avec cette norme et a essayé d’être proche de ses enfants. Kate a fait de même également, et il est clair qu’elle n’a pas peur de donner à ses enfants beaucoup de câlins et de leur faire savoir qu’ils peuvent venir la voir pour n’importe quoi.