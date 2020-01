Kate Middleton vient de prouver subtilement à quel point elle est triste à propos du drame de sortie du prince Harry et de Meghan Markle

Comment Catherine, duchesse de Cambridge, traite-t-elle avec le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, de sa décision de quitter la famille royale? Alors que le prince William et Kate n’ont pas officiellement répondu à l’annonce que Meghan et le prince Harry prenaient un «recul» par rapport à leurs fonctions royales, un expert en langage corporel pense que Kate a montré des signes qu’elle était triste de la sortie des Sussex.

Prince William et Kate Middleton | Yui Mok – Piscine WPA / .

La sortie du prince Harry et Meghan Markle a été approuvée par la reine

Lorsque le prince Harry et Meghan ont annoncé leur intention de quitter la famille royale, il y a eu un drame autour de ce qui allait se passer. La reine Elizabeth a convoqué une réunion spéciale avec le prince Harry, le prince William et le prince Charles pour travailler sur les détails, puis a publié une déclaration à l’appui de leur plan.

La reine a noté: «Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

Kate semble “plus triste” après la décision de sortie

Personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière les portes du palais, mais il est intéressant de rechercher des indices qui pourraient révéler comment toutes les personnes impliquées gèrent le drame de sortie du prince Harry et de Meghan.

L’expert en langage corporel Judi James a rompu les gestes de Kate lors d’un récent événement avec le prince William et a constaté que la duchesse de Cambridge pourrait être bouleversée, surtout compte tenu de la proximité avec le prince Harry au fil des ans.

The Cambridges a accueilli la réception du Sommet d’investissement UK-Afrique

au palais de Buckingham et les deux étaient bien exposés, il était donc facile d’analyser

leur langage corporel.

James a partagé avec Express comment Kate était professionnelle lors de l’événement, auquel ont assisté Sophie Wessex, le Prince Edward et la princesse Anne. Kate a ri avec Sophie et semblait amicale avec les invités, mais certains de ses moments les plus calmes étaient révélateurs.

James a déclaré à Express: “Comme la Reine, le charisme caractéristique de Kate implique la continuité, ce qui signifie qu’elle a tendance à fournir un langage corporel immuable qui est toujours optimiste, souriant et professionnel.”

James a ajouté: «Sa tristesse personnelle à la sortie de Harry doit être

assez profond car la paire semblait toujours proche, avec Harry faisant Kate

inhabituellement gloussant sur de nombreuses sorties royales. Mais son comportement global comme

elle soutient son mari sur sa première place d’hébergement solo au palais ressemble

souriant calmement comme toujours.

L’expert en langage corporel a trouvé des moments «plus tristes», notant: «Entre les sourires et les rires, cependant, il y a quelques aperçus d’une expression faciale plus triste et plus réfléchissante, à la fois dans la voiture et juste avant qu’elle n’entre dans la pièce. pour monter sur la «scène» royale, qui pourrait révéler quelques indices sur ses vraies émotions. »

Le prince William et Kate devront-ils «prendre le relais» maintenant?

Avec le prince Harry et Meghan laissant leurs fonctions royales derrière, il y a des inquiétudes que les Cambridges devront «prendre le relais», comme une source du palais a déclaré au Mirror: «Harry et Meghan décidant de lever des bâtons et de partir sans aucune réflexion sur la façon dont cela pourrait les affecter est assez égoïste. “

La source a ajouté: “Si les Sussex ne sont là que la moitié de l’année, il appartiendra à William et Kate de prendre le relais avec plus d’engagements, plus de pression, et cela n’a même pas été envisagé.”

Express ajoute que les Cambridges pourraient avoir à «assumer plus de responsabilités» et «Kate pourrait se retrouver coincée entre la maison et le travail dans sa vie quotidienne».