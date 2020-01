Katey Sagal jouera dans «Rebel», pilote Erin Brockovich à ABC

HISTOIRES CONNEXES

Katey Sagal (Sons of Anarchy) a été choisie pour incarner le pilote de Rebel, une série dramatique potentielle inspirée de la vie de Brockovich, comme le rapporte notre site frère, Deadline.

Créée par Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19), Rebel suit Annie «Rebel» Bello, une avocate juridique sans col qui est «une femme drôle, désordonnée, brillante et intrépide qui se soucie désespérément des causes pour lesquelles elle se bat» et les gens qu’elle aime. Lorsque Rebel s’applique à un combat auquel elle croit, elle gagnera à presque n’importe quel prix », selon le journal officiel.

Le drame a obtenu un engagement pilote en octobre.

Sagal revient actuellement sur The Conners en tant que Louise, un nouvel intérêt amoureux pour Dan. Selon une description d’un épisode en direct à venir de The Conners, “… Louise (jouée par Sagal) a une opportunité qui pourrait la renvoyer de Lanford”, incitant les filles de Conner à organiser une fête surprise pour Louise. Avec Rebel à l’horizon, cela signifie-t-il que Sagal quitte définitivement Lanford?

La saison dernière, Sagal a été choisi pour une comédie, Nana, qui n’est pas allée en série. Elle a également eu une série de trois épisodes sur le défunt Grand Hotel du réseau.

Rebel sera écrit et produit par Vernoff. Brockovich, John Davis, John Fox et Alexandre Schmitt font également partie des EP.

Brockovich était auparavant joué sur grand écran par Julia Roberts dans le film Erin Brockovich de 2000. Les crédits supplémentaires de Sagal incluent 8 règles simples, Superior Donuts et Futurama.