Katherine Johnson physicomathematics est décédée

Aujourd’hui, il est devenu connu que la physique américaine, les scientifiques spatiaux et les mathématiques Katherine Johnson est décédée à l’âge de 101 ans. Elle a été l’une des premières femmes afro-américaines à travailler pour la NASA et son travail a été fondamental pour le développement de la course à l’espace, car c’est elle qui a calculé la trajectoire d’Alan Shepard, la première américaine à aller dans l’espace. Il a également calculé l’itinéraire de Projet Mercure et trajectoire de vol d’Apollo 11 vers la Lune.

Johnson était également chargé de vérifier les résultats de l’ordinateur qui avait calculé l’itinéraire que l’astronaute John Glenn allait devoir parcourir pour faire le premier tour de la Terre. Selon Johnson, Glenn a déclaré: “Si elle dit qu’ils sont bons, alors je suis prêt à partir.” Pour célébrer le 55e anniversaire du voyage de Gleen, la NASA a nommé l’un de ses bâtiments en l’honneur de Johnson.

“Johnson a aidé notre pays à élargir les frontières de l’espace, même s’il a fait de grands progrès qui ont également ouvert des portes aux femmes et aux personnes de couleur”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. “Son dévouement et sa capacité de mathématicien ont aidé à mettre les humains sur la lune et avant cela, nos astronautes ont pu faire les premiers pas dans l’espace que nous suivons maintenant lors d’un voyage sur Mars.”

En 2015, le président Barack Obama a remis à Johnson la médaille présidentielle de la liberté. “En 33 ans à la NASA, il a brisé les barrières raciales et sexuelles, montrant à des générations de jeunes que tout le monde peut exceller en mathématiques et en sciences et atteindre les étoiles”, a déclaré Obama lors de la cérémonie.

Son travail et celui d’autres scientifiques afro-américains a été incarné dans le film Hidden Figures.

