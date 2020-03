Katherine Schwarzenegger a aidé Chris Pratt avec son image de soi incertaine

Il pourrait y avoir plus de quelques personnes qui se demanderaient pourquoi Chris Pratt souffrirait jamais de problèmes d’image de soi. Il y a eu apparemment un moment où il l’a fait, apparemment lorsqu’il était marié à Anna Faris.

Selon de récents rapports des médias, Katherine Schwarzenegger a aidé à changer sa personnalité pour ne pas se soucier des choses. Bien que cela ne semble pas si simple pour expliquer pourquoi Pratt était comme lui.

Cela ne devrait pas blâmer Faris si elle ne connaissait pas vraiment son ancien mari aussi bien qu’elle le pensait.

Pourquoi Chris Pratt a-t-il eu des problèmes d’image de soi avec Anna Faris?

Il n’y a pas de réponse facile à la question ci-dessus sans être au courant d’une psychanalyse que Pratt a eue. En tant que l’un des acteurs les plus populaires au monde, Pratt ne semble pas être un candidat pour la façon dont il se considérait initialement.

Il a eu une carrière que beaucoup donneraient n’importe quoi, y compris être découvert à Hawaï par Rae Dawn Chong (la fille de Tommy Chong) pour jouer dans un film d’horreur. À l’époque, vers 2000, Pratt attendait des tables dans un restaurant de la Bubba Gump Shrimp Company.

Bien que ces premiers jours aient été un peu sporadiques dans les films qu’il a réalisés, il était une star à part entière à la fin de la décennie. Être embauché pour Parks and Recreation sur NBC a fait de lui une star à regarder, bien avant d’être considéré dans le MCU.

Avant l’arrivée des Gardiens de la Galaxie, il jouait des plats prestigieux comme Moneyball (aux côtés de Brad Pitt), ainsi que des photos d’invités dans d’autres émissions de télévision populaires.

La renommée est-elle arrivée trop vite?

Les problèmes d’image de soi peuvent généralement résulter de la renommée en général, ce que Pratt a dû gérer dans un délai relativement court. Passer des tables d’attente à l’une des plus grandes franchises de cinéma de l’histoire du cinéma en une décennie est un saut stratosphérique.

Beaucoup de stars similaires n’ont pas toujours bien navigué. Parce que Pratt est connu pour être une personne religieuse soucieuse des autres, le fait de devoir faire face à la célébrité a pu le transformer en quelque chose qu’il ne voulait pas être.

“Il ne s’est jamais senti” assez bien “pour Anna Faris, puis lorsque leur relation a commencé à se détériorer, il était en colère et n’aimait pas qui il était”, a déclaré une source anonyme à US Weekly.

Peut-être que cette source est un peu erronée étant donné qu’elle n’est pas nommée. Cela donne encore un petit aperçu de la psychologie de l’état d’esprit de Pratt et comment la renommée peut changer de force les gens.

Les sentiments de Chris Pratt pourraient prouver à quel point Anna Faris était authentique

De toutes les indications, il est possible que Faris garde la tête droite pendant sa vague de célébrité. Peut-être que Pratt ne le pouvait pas, d’où la raison pour laquelle il ne se sentait pas assez bien en sa présence.

Une fois que Pratt s’est impliquée avec Schwarzenegger, cette dernière a veillé à ce que son futur mari change sa vision mentale. “Katherine a vraiment changé tout cela et Chris a maintenant une image de soi beaucoup plus saine”, a ajouté la source de Us. «Il sort plus avec des amis et est globalement beaucoup plus heureux. Chris est beaucoup plus décontracté avec Katherine et est tellement à l’aise et heureux. “

Comme Pratt l’a dit lui-même à Schwarzenegger sur Instagram en décembre dernier: «Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Probablement être enfermé sur le balcon d’une manière ou d’une autre et y vivre ou errer dans une ville avec un téléphone non chargé et une seule chaussure, en retard pour le travail comme une sorte de rêve de fièvre d’anxiété. Honnêtement, je ne veux même pas y penser. “

Avec des commentaires comme ça, il semble renforcer ses commentaires passés de se qualifier de «cervelle éparse». Être rendu parfait dans les médias était peut-être en contradiction avec la réalité, d’où le sentiment qu’il n’était pas à la hauteur de ce que le public pensait qu’il était.

Raison de plus pour ne placer aucune star de la liste A sur un piédestal alors qu’ils se sentent probablement aussi peu sûrs que ceux qui souhaitent se retrouver à la place de la célébrité.