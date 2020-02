Katheryn Winnick jouera dans «The Big Sky» – Distribution de la série dramatique ABC

HISTOIRES CONNEXES

Le vétérinaire des Vikings, Katheryn Winnick, se déplace de la haute mer vers le Big Sky. L’actrice a joué un rôle de premier plan dans la prochaine série dramatique d’ABC, venant du prolifique producteur David E. Kelley.

The Big Sky, qui a été commandé directement à la série sur Alphabet Net en janvier, est un thriller procédural qui se concentre sur l’inspecteur privé Cassie Dewell et l’ex-flic Jenny Hoyt (Winnick), qui font équipe à la recherche de deux sœurs kidnappées. par un chauffeur de camion sur une autoroute à distance dans le Montana.

“Mais quand ils découvrent que ce ne sont pas les seules filles qui ont disparu dans la région”, lit-on dans le journal officiel, “elles doivent courir contre la montre pour arrêter le tueur avant qu’une autre femme ne soit prise”.

Jenny de Winnick est décrite comme une femme cynique et dure qui est séparée de son mari Cody, un détective privé joué par Ryan Phillippe de Shooter. L’ensemble comprend également John Carroll Lynch d’American Horror Story et Dedee Pfeiffer de Cybill, tandis que Ross Fineman (Goliath) et C.J. Box, qui a écrit le roman sur lequel The Big Sky est basé, seront exécutés avec Kelley.

Bien que Winnick soit surtout connue pour son travail de Lagertha sur Vikings – qui approche de la fin de son cycle de six saisons sur l’histoire – ses crédits sur petit écran incluent également Wu Assassins and Bones.

