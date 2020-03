Kathie Lee et Hoda ont une fois auditionné pour “ The Voice ” et ont obtenu des chaises à tour de rôle

L’émission de téléréalité à succès de NBC The Voice en est à sa 18e saison et va fort avec l’ajout du nouvel entraîneur Nick Jonas. Toujours en train de rassembler leurs équipes, Jonas et ses collègues entraîneurs Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton passent au crible plusieurs chanteurs talentueux à la recherche de celui qui en fera un gagnant.

Les téléspectateurs de l’émission se souviendront peut-être du moment où les co-animatrices de Today, Kathie Lee Gifford et Hoda Kotb, ont voulu tenter leur chance en duo lors d’une audition à l’aveugle.

Hoda Kotb et Kathie Lee Gifford | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Jonas succède à Stefani

Le plus jeune des Jo Bros a remplacé l’entraîneur sortant (et l’amour de longue date de Shelton) Gwen Stefani, faisant l’annonce en octobre sur The Ellen DeGeneres Show. “Je suis tellement excité à ce sujet”, a déclaré Jonas, selon CNN. “Vous êtes essentiellement les premières personnes à qui j’ai parlé, alors merci d’avoir participé à ce moment spécial pour moi.”

DeGeneres a montré quelques vidéos de ses collègues coachs Voice, où Shelton avait un message spécifique pour le jeune nouveau venu.

“Je vais devoir regarder à travers les règles parce que c’est mon émission de télévision”, a plaisanté Shelton. “Je ne sais même pas si tu es assez vieux pour être entraîneur sur” The Voice “, mais je suis certain que tu vas te faire botter les fesses, mon pote.”

Jonas est un ajout bienvenu à l’équipe, surtout compte tenu de son récent succès avec l’album et la tournée Happiness Begins de Jonas Brothers.

“C’est toujours amusant de changer d’entraîneur car cela ajoute une nouvelle dynamique et une nouvelle personnalité que les autres entraîneurs doivent apprendre à affronter”, a déclaré Audrey Morrissey, productrice exécutive et productrice de The Voice, à Newsweek. «Ils doivent apprendre quels sont les points forts de chacun – certainement lors des auditions aveugles quand ils font appel aux artistes pour qu’ils fassent partie de leurs équipes. Et [Legend, Clarkson and Shelton] devra faire face à Nick Jonas, qui est certainement à la hauteur de sa carrière en ce moment. ”

Mesdames et messieurs, The Winos!

En 2018, alors que Gifford faisait toujours équipe avec son copain Kotb dans Today With Kathie Lee & Hoda, le duo dynamique a décidé qu’il voulait surprendre leur ami et co-animateur (et animateur de The Voice) Carson Daly en auditionnant pour la populaire émission de téléréalité. À l’époque, Clarkson, Shelton, Alicia Keys et Adam Lambert étaient les entraîneurs.

En portant des tenues assorties et en se doublant «The Winos», Gifford et Kotb ont choisi une chanson idéale pour leur duo: «You’ve Got a Friend» de Carole King. Pour le soutien, ils ont amené des amis Kris Jenner et Curtis Stone pour les encourager des coulisses.

Gifford avait de nombreuses années de chant professionnel à son actif, où Kotb n’avait aucune expérience dans le département de chant et savait qu’elle pourrait être l’interprète la plus faible des deux. “Ma prière est que lorsque Kath commence à chanter que quelqu’un appuie sur un bouton, parce que la minute où je commence, c’est fini”, a partagé Kotb, selon Today.com.

La paire est montée sur scène et a joué pour le public et les entraîneurs, espérant que même une chaise se tournerait.

WHAAAAT? Quatre chaises?

Alors que Gifford et Kotb se relayaient pendant les couplets puis combinaient leurs talents pour le refrain de la chanson, un par un, les quatre entraîneurs poussèrent leurs boutons et pivotèrent leurs chaises pour être stupéfaits par les deux chanteurs sur scène.

Clarkson a été la première à se retourner et n’a pas pu contenir son excitation, ce qui a stimulé la curiosité de Keys, Shelton et Lambert.

“Quand elle s’est retournée et que j’ai vu cela, j’ai dû voir ce qui se passait”, a déclaré Shelton à propos de la réaction de Clarkson, selon Taste of Country.

“Saviez-vous quelle partie (de la performance) était la mienne?” Kotb a demandé aux entraîneurs, où Shelton a plaisanté: “” Kathie Lee vous a sauvé le cul à 100%. ”

Bien que The Winos n’ait pas continué sa tournée, Gifford et Kotb se souviendront certainement de leur expérience sur The Voice et se souviennent fièrement de quatre chaises tournant dans leur direction!