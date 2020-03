Kathie Lee Gifford donne un cri à Son Cody sur Twitter et les fans se joignent

Kathie Lee Gifford, ancienne coanimatrice de Today avec Kathie Lee et Hoda, profite de la vie dans sa nouvelle maison de Nashville, au Tennessee, tout en travaillant sur une pléthore de projets créatifs. La maman de deux enfants adultes – son fils Cody et sa fille Cassidy – Gifford a maintenant deux mariages à planifier depuis que ses deux enfants se sont fiancés récemment.

Au cours du week-end, Gifford a rendu hommage à son premier-né qui vient de franchir une étape importante.

Kathie Lee Gifford | Paul Archuleta / .

L’animateur de talk-show et la star de la NFL se marient

Gifford a épousé Frank Gifford du Temple de la NFL en 1986. Frank avait 23 ans de plus que la personnalité de la télévision et avait déjà trois enfants de son premier mariage, ce qui le rendait un peu hésitant à avoir plus d’enfants, a rapporté Good Housekeeping. Pourtant, ils sont allés de l’avant pour avoir leurs propres enfants, accueillant leur fils Cody en 1990 et leur fille Cassidy en 1993.

Frank est décédé en août 2015 à l’âge de 84 ans, après 29 ans de mariage avec Gifford. L’ancienne animatrice de Today a rendu hommage à son défunt mari dans un discours en 2015 lorsqu’elle a été intronisée au Broadcasting and Cable Hall of Fame.

“Il m’a donné les deux plus grands cadeaux que tout être humain puisse avoir, et ce sont leurs enfants”, a déclaré Gifford, selon Today.com. «Mes enfants font de moi une meilleure personne chaque jour… La chose la plus difficile au monde à faire est d’élever deux personnes dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd’hui – qui aiment Dieu, qui aiment leur pays… Je suis vraiment la femme la plus bénie de la terre . “

Plans de mariage deux fois

En mai, Gifford a profité des médias sociaux pour partager la nouvelle des fiançailles de son fils avec sa petite amie de longue date, Erika Brown. “Mon fils est fiancé et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui et [Erika]», A écrit Gifford sur Instagram, aux côtés d’une photo de Cody et de sa future épouse partageant un bécot.

La nouvelle de Cody a été rapidement suivie par la fille de Gifford, Cassidy, qui a fait sa propre annonce en novembre, où son petit ami Ben Wierda a posé la question (Cassidy a dit oui!).

“Tellement ravi d’annoncer que ma belle fille, @cassidygiff est fiancée à un homme merveilleux, Ben @letsgetwierda”, Gifford a légendé une photo du couple ravi. «Je suis au-delà de la lune et des étoiles. Merci Seigneur!”

Maintenant, avec deux mariages à planifier, Gifford est prête à faire face à de grosses factures. “Disons-le simplement de cette façon, j’écris énormément de chèques pour ma fille!” elle a dit à Closer Weekly en janvier. “Dieu merci, je n’ai pas à payer pour Cody aussi!”

Le premier-né de Gifford fête ses 30 ans

Le 22 mars, Gifford a tweeté un souhait d’anniversaire amoureux à son premier-né qui célébrait un jalon.

«Je souhaite un bel et béni anniversaire à mon fils, @CodyNGifford, qui a 30 ans aujourd’hui», a écrit Gifford. «Je t’aime dans mon âme la plus profonde, Codes.»

Les fans sont intervenus pour rejoindre Gifford dans l’hommage, se rappelant quand elle était sur son talk-show du matin avec Regis Philbin et attendait son premier enfant.

“Je ne peux pas croire qu’il a 30 ans”, a tweeté un fan. “Je me souviens de vous avoir vu enceinte de @CodyNGifford.”

“Il semble qu’il n’y a pas longtemps, Cody est né, puis Cassidy”, a déclaré un autre. «Nous les avons vus pour la première fois lorsque vous étiez avec Regis. Vous, Frank & Family (chiens inclus!). “

«C’est le grand 30! Joyeux anniversaire Cody! ” un autre adepte a écrit sur Twitter. “Nous nous souvenons de ta maman avec Régis si heureuse d’attendre que tu sois né!”

Maintenant que ses deux enfants ont grandi et dirigent leur propre vie et relations, Gifford profite de la prochaine saison avec eux en tant que parent et ami.

«Ce sont tous les deux de grands êtres humains qui ont réalisé que leur maman en avait plus besoin maintenant que moi. Ils rentrent souvent à la maison, et cela signifie le monde pour moi », a déclaré Gifford, comme l’a rapporté People. “Lorsque vos enfants deviennent finalement vos chers amis, vous savez que vous avez changé de relation.”