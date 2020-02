Kathleen Kennedy de Lucasfilm confirme qu’Indiana Jones 5 n’est pas un redémarrage

La productrice hollywoodienne Kathleen Kennedy a reçu le BAFTA Fellowship Award, la version de la cérémonie d’un prix pour l’ensemble de ses réalisations, lors des 73e British Academy Film Awards hier à Londres. Lors d’une interview avec la BBC, Kennedy, qui a co-fondé Amblin Entertainment avec Steven Spielberg et Frank Marshall et est président de Lucasfilm depuis 2012, a parlé de l’état actuel de la prochaine Indiana Jones projet, confirmant que Indiana Jones 5 sera une continuation de l’histoire.

“Nous travaillons loin, obtenons le script où nous voulons qu’il soit et ensuite nous serons prêts à aller”, Kathleen a parlé du film d’Indiana Jones. “Harrison Ford sera impliqué … Ce n’est pas un redémarrage. C’est une continuation. “ Kennedy a ajouté que Ford «ne peut pas attendre» pour commencer le film.

Kennedy a également été demandé si les fans pouvaient s’attendre à voir une femme diriger un Guerres des étoiles film à l’avenir. Le producteur a dit: «Oh, absolument. Sans question.”

“Nous les avons déjà. Nous faisons Mandalorian, nous avons deux ou trois femmes fantastiques qui travaillent avec Star Wars et nous venons de faire venir Deborah Chow qui fait la série Obi-Wan. Nous cultivons beaucoup de grands talents “, dit Kennedy.

La célèbre archéologue et exploratrice Indiana Jones a été introduite en 1981 Les aventuriers de l’arche perdue – l’un des 100 plus grands films américains de tous les temps de l’AFI – et a ensuite ravi le public en 1984 Indiana Jones et le Temple maudit, 1989 Indiana Jones et la dernière croisadeet 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Les quatre films ont rapporté près de 2 milliards de dollars au box-office mondial.