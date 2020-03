Kathryn Janeway May Cameo de Kate Mulgrew dans Star Trek: Picard

Star Trek: Picard est principalement une suite de The Next Generation, mais la première saison qui vient de s’achever a également beaucoup utilisé le favori des fans de Voyager, Seven of Nine. La finale de la saison s’est même terminée avec l’héroïne de Jeri Ryan qui semble avoir rejoint l’équipe de Jean-Luc à temps plein. Cela nous laisse nous demander s’il y aura encore plus de croisements Voyager à venir. Et les signes semblent être là, étant donné que Robert Picardo a révélé qu’il est en pourparlers pour revenir en tant que médecin.

Il est également possible que Picard puisse confronter la légende de Starfleet de Patrick Stewart avec un autre capitaine du passé de Trek. We Got This Covered a été informé par nos sources – les mêmes que celles qui ont déclaré qu’un spin-off de Captain Pike est en cours, ce qui est maintenant confirmé – que CBS envisage de faire revenir Kate Mulgrew en tant que Kathryn Janeway pour une prochaine saison de l’émission en streaming. Ce ne serait que pour une petite partie ou un camée, nous entendons-nous, mais c’est quelque chose qui les intéresse vraiment.

Cliquer pour agrandir

C’est une nouvelle passionnante à entendre pour les fans, car malgré le fait que Voyager ait une réception quelque peu mitigée dans son ensemble, plusieurs de ses personnages sont aimés – et Seven et Janeway sont en tête de liste. De plus, c’est toujours amusant lorsque les différents capitaines font équipe. Mulgrew elle-même a déclaré qu’elle serait prête à partager l’écran avec Picard de Stewart. Cependant, dans son scénario de rêve, cela impliquerait également le retour de William Shatner sous le nom de Kirk. Malheureusement, la mort de James T. signifie probablement que c’est un peu exagéré.

En plus de Picardo renversant les fèves de son retour potentiel, il a été officiellement confirmé que Whoopi Goldberg est également de retour en tant que Guinan dans la saison 2. Donc Star Trek: Picard augmente clairement le nombre de personnages classiques dans sa distribution au fur et à mesure. Un retour pour Janeway, alors, même s’il est bref, ne serait certainement pas à sa place ou tout simplement un service de fans gratuit. Après tout, nous devons voir ce qui lui est arrivé après qu’elle et l’équipe du Voyager soient enfin revenues sur Terre lors de la finale de la saison 7.