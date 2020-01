Katie Cassidy remercie ses fans avant la finale de la série Arrow

Eh bien, le jour est enfin venu. Ce soir, The CW diffuse le dernier épisode de La Flèche. Beaucoup de choses ont changé dans la série au cours des huit dernières saisons, mais quelqu’un qui a été là à chaque étape – même si son personnage a radicalement changé – est Katie Cassidy, qui joue Laurel Lance AKA Black Canary.

Avant la finale de la série, l’actrice s’est adressée à Twitter pour remercier tous les fans qui ont regardé la série pendant la meilleure partie de la décennie. Cassidy a partagé une vidéo de TV Guide dans laquelle elle et ses co-stars Stephen Amell (Oliver Queen), David Ramsey (John Diggle), Juliana Harkavy (Dinah Drake) et Rick Gonzalez (René Ramirez) envoient des messages au fandom. Parallèlement à cela, la star a offert ses propres mots sur l’expérience «douce-amère» de dire au revoir à Arrow.

«Douce-amère», a écrit Cassidy. «Comme notre dernier épisode d’Arrow est diffusé ce soir, je tiens à remercier chacun d’entre vous qui nous a suivis tout au long de ce voyage. C’est fou de penser jusqu’où nous en sommes tous en 8 ans. Je vous aime tous tellement !!! ”

Bien sûr, la bonne nouvelle est que – avec un peu de chance – nous verrons plus de Cassidy comme Laurel dans un avenir proche. L’avant-dernier épisode d’Arrow a servi de pilote de porte dérobée pour Green Arrow et les Canaries, une spin-off qui se déroulerait dans Star City 2040 et qui mettrait en vedette Cassidy, Harkavy et Katherine McNamara dans le rôle de Mia Queen, la fille d’Oliver et la prochaine Green Arrow. Bien que l’épisode ait été un succès dans les classements, le réseau n’a pas encore officiellement donné son feu vert à l’émission suivante. Les doigts croisés qu’ils n’attendent qu’après la diffusion de la finale.

Intitulée «Fadeout», la finale de la série devrait ramener Emily Bett Rickards dans le rôle de Felicity, ainsi qu’un tas d’autres anciens habitués et stars invitées au fil des ans. En tant que tel, vous pouvez vous attendre à un adieu émotionnel pour l’Emeraude Archer lorsque le La Flèche la finale de la série sera diffusée ce soir sur The CW.