Katie Couric parle de retrouver l’amour avec son mari John Molner

L’ancienne présentatrice de Today Show et de CBS Evening News, Katie Couric, diffuse toujours les nouvelles bien qu’elle ne soit pas sur le petit écran chaque jour. Courant quotidien de l’émission matinale NBC de 1991 à 2006, puis s’aventurant sur CBS pour être la première femme à diriger seule les nouvelles du soir, Couric se concentre désormais sur sa société de médias qu’elle a créée avec son mari John Molner en 2015.

Perdant son premier mari, Jay Monahan, atteint d’un cancer du côlon en 1998, Couric décrit avoir rencontré Molner et avoir trouvé l’amour après une perte aussi énorme.

Katie Couric

| Gregg DeGuire / FilmMagic

Couric rend hommage à son défunt mari

Depuis la mort de Monahan en 1998, Couric plaide sans relâche pour une plus grande sensibilisation au cancer du côlon et à l’importance de recevoir des tests de coloscopie pour une détection précoce. L’ancienne star d’aujourd’hui marquera souvent des dates spéciales qu’elle a partagées avec Monahan sur les réseaux sociaux, comme leur anniversaire de mariage.

«Cher Jay… Nous sommes le 10 juin 2019 et aujourd’hui aurait été notre 30e anniversaire», a-t-elle posté en juin avec une photo de leurs noces, faisant référence à leurs deux filles Ellie, 28 ans et Carrie, 24 ans. «J’espère que vous serez fier de la façon dont j’ai vécu ma vie et je sais que vous seriez fière de vos filles qui sont devenues des jeunes femmes incroyables. »

Couric a également mentionné son mari actuel dans le poste et comment elle apprécie toujours l’opinion de son défunt mari. «Je pense que vous aimeriez @johnmolner qui honore votre mémoire et sait qu’il y a de la place dans mon cœur pour vous deux», écrit-elle. «Avec amour, moi. PS, je suis content qu’ils ne vous aient pas laissé vous échapper sur cette dernière photo! “

Dans son humour de marque, Couric a ajouté un commentaire concernant sa tenue de mariage. “Et désolée pour le bonnet bouffant … J’essayais d’avoir l’air ‘jaunty'”, a-t-elle plaisanté.

Molner l’avait «au bonjour»

En 2012, Couric a décidé qu’elle était prête à se lancer dans le monde des rencontres après la fin d’une relation précédente. “J’ai demandé à une de mes amies, Molly, dont le mari est chirurgien en traumatologie, si son mari connaissait d’autres médecins parce que je pensais que j’aimerais sortir avec un médecin”, se souvient-elle, selon People. “Et alors elle y a pensé et elle a dit:” Nous ne connaissons pas vraiment un médecin, mais nous connaissons ce banquier nommé John Molner. “Et j’ai dit:” A-t-il un pouls? “”

Bien qu’il ait fallu un certain temps au banquier pour appeler Couric, il a finalement fait son pas et a immédiatement séduit le journaliste. “Il m’a finalement demandé de sortir, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant et que puis-je dire?” elle a révélé. “Il m’a eu à bonjour.”

Molner, qui a deux enfants d’un mariage précédent, n’a pas attendu trop longtemps pour rendre les choses permanentes avec l’ancienne ancre de CBS Evening News. En battant Couric vers une plage d’East Hampton, Molner prévoyait de poser la question dans un cadre romantique. Malgré l’ambiance, Couric ne savait rien de ses intentions.

«Il a dit qu’il y avait une raison pour laquelle il m’avait amené à la plage, et qu’il m’aimait et était attaché à moi, et j’ai dit: ‘Ouais, je sais que, tu n’avais pas à m’amener ici pour dites-moi cela », se souvient-elle, selon People. “Enfin, il a dit:” Couric, j’essaie de vous proposer “, et j’ai été stupéfait.”

Bien qu’un Couric déconcerté ait mis du temps à répondre après que Molner se soit agenouillé et lui ait présenté une bague de fiançailles en diamant, elle lui a finalement répondu par l’affirmative. “Il m’a fallu un certain temps pour dire oui, parce que j’étais tellement confus!” elle a expliqué. “Il a fallu beaucoup de temps à mon cerveau pour traiter ce qui se passait.”

Couric est fan de mariage

Le couple s’est marié en 2014, et Couric ne pouvait pas être plus heureuse de leur statut de fiancé et de son époux.

«Ça m’a pris du temps [to marry again], parce que j’aimais être mariée et j’aime être mariée maintenant », a déclaré la journaliste à People en 2018.« Et je ne suis pas une personne solitaire. J’aime la compagnie. Et John est tellement drôle. Il a juste ce sens de l’humour incroyablement sec et ironique, et il ne se prend pas trop au sérieux. Et il est juste amusant d’être avec lui. “

Alors que Couric admet qu’ils ont les guirlandes typiques de la plupart des couples, elle apprécie vraiment leur couple. «Parfois, nous nous mettons en colère», a-t-elle déclaré. «Parfois, j’ai l’impression qu’il peut être coriace et je suis sûr qu’il pense que je suis fou. Mais pour la plupart, il est vraiment une bonne compagnie, tu sais? … Et je peux être totalement moi-même avec lui, parfois peut-être en faute. J’adore être mariée. “

Les fans de Couric sont ravis de la voir retrouver le bonheur!