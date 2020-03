Katie devient jalouse du passé romantique de Derek

Katie Conrad et Derek Sherman ont bien démarré leur mariage dans Lifetime’s Married at First Sight Saison 10. Mais dès que le jeune couple, tous deux âgé de 26 ans, est revenu de leur lune de miel au Panama, leur relation s’est rapidement dégradée.

Derek a admis qu’il ne pourrait pas tomber amoureux de Katie pendant au moins six mois à un an. Pendant ce temps, Katie était inquiète que Derek ne soit pas prêt pour l’engagement sérieux du mariage, surtout parce qu’il n’avait jamais été amoureux auparavant. Elle pensait également que ses rêves pour l’avenir étaient irréalistes, ce qui la conduisait à soupçonner qu’il n’était pas assez mûr pour une relation à long terme et des enfants.

Dans l’épisode du 25 mars de Marié à première vue, «Secrets and Lies», Katie et Derek se sont encore battus lorsqu’ils se sont dirigés vers le garage de Derek pour parcourir certains de ses effets d’enfance. Derek espérait que cette activité aiderait sa femme à se sentir plus attachée à lui, mais la jalousie releva plutôt sa tête laide.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Katie a lu la vieille poésie d’amour de Derek pendant une date de «souffle du passé»

Au début, Katie et Derek creusent ses vieux effets personnels étaient légers et amusants. Mais les choses ont tourné après que Katie ait découvert un poème d’amour que Derek a écrit quand elle était jeune.

“Avez-vous écrit ceci?” elle haleta avec excitation en se retirant

un poème de plusieurs pages.

“C’était mon premier poème”, a déclaré Derek à sa femme. “J’ai écrit ceci

étudiant de première année, deuxième année au lycée. “

L’étoile de Marié au premier regard a lu ses versets à haute voix

alors que Katie regardait sous le choc. Le poème de l’angoisse-adolescent comprenait des lignes comme «

était un temps / quand je savais que tout irait bien / parce que je savais que tu serais

la mienne / et je serais à toi / mais maintenant tout a changé / comme toute l’histoire de ma vie / a

vient d’être déchiré / sauf pour une page. “

Notamment, le poème comprenait également les mots «Je t’aime», ce qui fit lever les sourcils de Katie.

La star de “Marié à première vue” se demandait si Derek n’avait jamais vraiment été amoureux

Quand Derek a fini de lire le poème, Katie s’est exclamée

surprise, «Qu’est-ce que ce f ***? Tu parles comme quelqu’un qui a été dans un amour intense

avant. Je suis choqué en ce moment. “

La femme de 26 ans a admis qu’elle ne se sentait pas en sécurité après l’avoir entendue

la poésie de son mari, car il ne lui avait jamais exprimé de sentiments aussi intenses. “Le

le poème est probablement le plus profond que j’ai vu Derek », a déclaré Katie à Lifetime

les producteurs. “Je ne sais même pas comment m’en faire. Je suis un peu mal à l’aise.

Vous dites que vous n’avez jamais été amoureux, mais j’ai l’impression que vous devez ressentir cela

peu pour écrire à ce sujet. “

La star de Married at First Sight se demandait comment Derek pouvait écrire une poésie aussi déchirante sans jamais avoir été lui-même amoureux. “Je ne sais même pas quoi dire de vous en ce moment. C’est irréel », a-t-elle dit à Derek. “Vous n’avez jamais été amoureux, et vous étiez un étudiant de première année quand vous avez écrit cela.”

Mais Derek a dit que c’était de la fantaisie et de l’espoir. “Je suis un rêveur,”

dit-il à Katie. “Je suis un romantique sans espoir.”

“Comment as-tu fais ça?” Se demanda Katie.

“Vous visualisez ce qui pourrait être”, a déclaré Derek à sa femme. “Je ressens

comme si je savais à quoi devrait ressembler l’amour, alors je viens de l’utiliser. »

Derek a déclaré aux producteurs à vie que Katie sous-estimait parfois à quel point il pouvait ressentir les choses. “Je n’ai pas été surpris que Katie ait été surprise”, a-t-il avoué. «Parce que je sais qu’elle ressent parfois que, puisque je n’ai pas ressenti ces choses, comment puis-je m’y rapporter? Mais cela ne concernait pas une personne en particulier, et je ne pense pas avoir été amoureux avant. Je pense que je saurais. “

La description de Derek d’un rendez-vous universitaire a également bouleversé sa femme

Le voyage du couple Marié à la première vue dans la mémoire est devenu encore plus inconfortable lorsque Katie a découvert une glacière à fraternité conçue par l’aventure universitaire de Derek.

“Joli refroidisseur de frat. Quelle fille vous a fait ça? ” Se demanda Katie.

“Son nom était Monica”, admit Derek.

“Oh. Merci, Monica. Cool frat cool, Monica, “Katie sassed

retour sarcastique, clairement un peu jaloux. “Emmenez ça à la plage.”

Quand Katie a découvert la liste de seaux de Derek de l’université, elle a découvert

une autre mention d’une femme de son passé. “Organisez une grande fête sur la plage, banger,”

elle a lu la liste. «Touchez un éléphant. Prenez une date chaude au formel. Il y a donc

un chèque à côté. Je suppose qu’elle était le rendez-vous chaud. “

Derek a admis que Monica était la date en question. “Et

puis nous nous sommes faufilés dans le cirque après les heures de travail et caressons également les éléphants »,

à First Sight star a révélé.

“C’est ce que tu fais à tes rendez-vous? Vous vous faufilez dans le cirque pour caresser les éléphants à vos dates? Se demanda Katie, encore une fois choquée par son mari.

Katie a admis qu’elle avait des “doutes” à cause de ce qu’elle a trouvé lors de son regard sur le passé de Derek

Le professionnel de la santé mentale a déclaré aux producteurs à vie que Derek n’avait rien fait d’aussi aventureux avec elle, la faisant se sentir un peu à l’écart de sa vie.

“Je ne sais pas si c’est de la jalousie ou si c’est de la gêne que je vois ces choses en lui que je n’ai pas vues de lui dans notre relation”, a-t-elle déploré. «Cela me fait avoir plus de doutes quand je voulais vraiment avoir moins de doutes à ce stade. Je ne sais pas comment m’en faire. “

Clairement mal à l’aise, Katie a admis qu’elle n’avait pas tout à fait

apprécié d’avoir un aperçu du passé de Derek. “Je suis un peu sans voix”, a-t-elle déclaré.

«J’allais tirer la photo de l’éléphant, mais nous pouvons la laisser

»répondit Derek.

“Ouais, nous pouvons simplement sauter la date chaude avec Monica,”

Plaisanta amèrement Katie. “Cela semble assez étonnant.”

Derek a admis qu’il était déçu de la réaction de Katie. Alors qu’il essayait de lui montrer qu’il pouvait être l’homme qu’elle voulait qu’il soit, il n’avait pas encore l’impression qu’il pouvait être complètement lui-même avec sa femme.

“Je pense que Katie a été surprise pour la première fois, et je pense que vers la fin, elle est devenue jalouse que je sois allée à un rendez-vous comme ça et que je ne l’ai pas vraiment fait avec elle”, a-t-il déclaré aux producteurs de Marié à la première vue. «Une position difficile à occuper, car j’essaie de faire les choses bien. J’essaie de lui montrer que je peux faire ces choses. Elle veut que je sois amoureux, mais elle semble bouleversée que je puisse visualiser ce qu’est l’amour. »