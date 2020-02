Katie est inquiète Derek va lui briser le cœur

Malgré Katie

Les pieds froids de Conrad avant son mariage avec Derek

Sherman dans Lifetime’s Married at First Sight Saison 10, le jeune

couple a réussi et avait une grande connexion physique et émotionnelle lors de leur lune de miel

au Panama.

Mais quand Katie

et Derek est retourné à Washington, D.C., et a emménagé ensemble, des problèmes

entre eux a commencé à surgir. Katie a admis qu’elle était «toujours

attiré “par l’ex qui l’a presque annulée lors de son mariage

professait son amour. Pendant ce temps, l’admission de Derek qu’il n’avait pas été amoureux

avant et ne savait pas s’il tomberait

amoureux de Katie depuis jusqu’à un an a envoyé des drapeaux rouges pour sa femme.

Dans l’épisode du 26 février de Marié à première vue, «Le mot« L »», les problèmes conjugaux de Katie et Derek se sont intensifiés alors qu’ils continuaient de s’affronter sur le calendrier approprié pour tomber amoureux.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Katie et Derek se sont affrontés à l’idée de tomber amoureux

Dans un cœur à cœur sur ce que cela signifiait de tomber amoureux, Katie

a demandé à Derek pourquoi il pensait qu’il n’était pas tombé amoureux dans ses relations précédentes.

“Que pensez-vous qu’il faudrait?” elle lui a demandé.

“Je suppose que la vraie réponse est, je ne sais pas”, le marié

à First Sight star a dit à sa femme. Il a admis qu’à certains égards, il «attendait

pour le jour où [he] effectivement obtenu [his] cœur brisé. ”

“J’ai toujours été celui qui a le cœur brisé,”

Derek a dit à Katie visiblement désemparée.

“Je vieillis trop pour continuer après la poursuite”, dit-elle

lui a dit, ajoutant qu’elle avait souvent été la partie la plus investie dans les relations passées.

“J’ai peur que tu le sois aussi”, a avoué Katie.

Katie était particulièrement inquiète que Derek ne se laisse pas aller ou ne se laisse pas suffisamment vulnérable pour tomber profondément amoureux. “Il ne semble pas que vous ayez jamais voulu quelque chose d’assez mauvais pour vraiment vous battre”, a-t-elle déclaré.

Derek a admis que sa «plus grande peur» ne tombait jamais amoureuse

Le jeune couple a continué à discuter du sujet délicat

ils se sont câlinés plus tard dans le lit.

Derek a dit à Katie qu’il ne voulait rien de plus que tomber amoureux

et qu’il y était ouvert. “Ma plus grande peur de toute ma vie est que je

ne tombe jamais vraiment amoureux », a-t-il dit. «Mais je veux trouver l’amour. je veux

l’amour.”

Katie a dit qu’elle comprenait, mais craignait que Derek ne le fasse pas

jamais tomber la tête sur les talons pour elle et que cela lui laisserait le cœur brisé

la fin. “J’ai toujours été vulnérable pour quelqu’un que je tenais vraiment

sur “, le marié

à First Sight, a déclaré l’étoile. “Je pense

c’est inquiétant pour moi que vous n’ayez jamais eu ça. ”

C’est alors que Derek est devenu de plus en plus frustré. “Je sens que c’est

injuste », a-t-il dit à propos de la caractérisation par Katie de son histoire romantique comme

drapeau.” «Je sens un peu que ce sont des conneries **. J’ai l’impression que tu n’as pas besoin de ressentir de l’amour

avant d’avoir 27 ans. ”

Dans une vidéo de journal intime, Derek a expliqué son explication à Katie et sa frustration avec son attitude envers lui. “J’ai l’impression que, dans un monde parfait, nous tomberions tous amoureux une fois”, a-t-il révélé. “Je ne pense pas que ce soit bizarre si je ne suis pas encore tombé amoureux. À un moment donné, je le ferai. Tout simplement parce qu’elle est tombée amoureuse deux fois, elle me le tient. ”

L’épouse de Derek craignait d’être à nouveau «blessée»

Mais Katie a expliqué qu’elle avait juste peur d’être laissée

dans la poussière encore

une autre relation difficile.

“J’ai déjà été blessé, donc je ne veux pas vraiment être blessé

encore une fois, surtout pas si tôt », a déclaré la star de Married at First Sight.

Producteurs à vie, épuisés émotionnellement. «Ça craint. Ça craint pas

vraiment rassurer. Je me sentais comme si je savais un peu où nous allions et

ce qui allait se passer, et maintenant je n’ai aucune idée. “

Plus tard, dans un cœur à cœur lors d’une promenade en voiture, Derek

rassura Katie autant qu’il le pouvait. “J’ai le béguin pour toi”, dit-il

a avoué après que tous les deux se soient excusés pour leur argument.

“Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de tout ça. j’ai

aucune idée, »continua Derek. “Mais je suis optimiste.”

Derek a serré la main de sa femme en disant: “Je ne veux pas me briser

votre cœur. Ne brise pas le mien. “